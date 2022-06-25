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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /706890/رامي-وحيد-واحد-قالي-ميصحش-تلبس-حملات-عشان-متفتنش-البنات

علق الفنان رامي وحيد على إرجاع البعض سبب انتشار الجرائم ضد النساء إلى ملابسهن، راويًا قصة عن هذا الأمر من واقعه.

دوت الخليج يرصد تعليق رامي وحيد على جرائم النساء.

رامي وحيد يروي قصة الفانلة الحملات

كتب رامي وحيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "زمان كنت في النادي رايح اتمرن وحصلت مشكله مش فاكر سببها اتدخل راجل كبير قالي هنصحك يا حبيبي ميصحش الفانلة الحملات الي انتا لابسها دي في بنات في النادي هتتفرج عليك وكده تفتنهم، وما اتكلمناش تقريبا في المشكلة. لو مبدأ الشهوة والغريزة هوا اللي مسيطر علي تفكيرك وعقلك معندوش مكان كفاية لأي حاجة تانية يبق هتفكر كدا"

وأضاف: لوا الراجل جسمه فتنه والست مليانة مفاتن، يا اما نمشي بشهواتنا ونقعد عقلنا في البيت ونلبس كلنا حجاب رجاله وستات او نسيب شهواتنا في البيت ونمشي بأخلاقنا وعقلنا شوية.

معلومات حول رامي وحيد

هو فنان مصري ولد في 17 أبريل 1975 بالقاهرة، لم يتزوّج حتى الآن.

التحق بكلية السياحة والفنادق، وتخصص بقسم إرشاد سياحي حيث درس الللغة اليابانية، لحبه الكبير للتاريخ والآثار المصرية، كما التحق بعدّة ورش تمثيلية عديدة، ودرس فن تحريك العرائس.

تربى داخل أسرة فنية، فوالده هو الفنان الراحل سمير وحيد الذي شارك في أكثر من عمل فني أبرزهم: “مدام شلاطة” و”العميل رقم 13″، و”الهروب” و”رأفت الهجان” و”ضمير أبلة حكمت” و”أرابيسك”.

قبل دخوله مجال التمثيل وبالتحديد وهو طالب بالإعدادية، مرّ الفنان رامي وحيد بالعديد من المراحل والمحطات أبرزها كان قراره بالعمل رغم صغر سنه ليثبت لوالده أنه قادر على تحمّل المسؤولية.

وقال رامي وحيد إنه عمل بعدّة ظائف مختلفة أبرزها كان “نقاشًا”: “عملت في وظائف مختلفة أثناء الدراسة، وتعاملت مع فئات متنوعة من الكادحين”.

وتابع رامي موضحًا تصريحاته: “عملت فترة نقاش، حتى أثبت لوالدي أني استطيع تحمل المسئولية، وكسب المال، وهى أيام أتذكرها دائمًا”.

ومن المراحل التي مرّ بها رامي وحيد أيضًا كان التحاقه بفريق الناشئين بالنادي الأهلي، إلا أنّه لم يكمّل مشواره بالمجال الكروي.

فقد كان لاعبًا في النادي الإهلي في قطاع الناشئين، في فترة من حياته وبالتحديد قبل دخوله الجامعة، إلا أنه ترك المجال الكروي واتجه إلى عالم الفن.

ولكن الظهور الأول للفنان رامي وحيد، على شاشة السينما كان عام 1995 بجانب الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، في فيلم “الجراج” حيث كان وقتها طالبًا بالمرحلة الثانوية العامة.

وبعد هذا الفيلم، ظلّ الفنان رامي وحيد، بعيدًا عن الساحة الفنية لمدة 7 سنوات ثم عاد للسينما مرّة أخرى بجانب الفنان مصطفى قمر ومن هنا انطلق في عالم السينما والدراما، حيث حوصر في أدوار “الشر”.