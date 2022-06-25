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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /706887/قبل-ساعات-من-المحاكمة-أسرة-نيرة-لـ-تحيا-مصر-هنروح-لبنتنا-المقابر-نفرحه-بحكم-الإعدام-ومش-بنشوف-النوم

قبل ساعات من محاكمة المتهم بقتل نيرة أشرف، حرص موقع دوت الخليج على التواجد داخل منزل أسرة الضحية، وإجراء بث مباشر مع والد ووالدة وشقية نيرة. ووجه والد نيرة أشرف، التي تم قتلها على يد زميلها أمام جامعة المنصورة، الشكر للرئيس السيسي والمستشار النائب العام، لاهتمامه بقضية ابنته، قائلًا:، بيان النائب العام فرحنا كلنا، وإن شاء الله القضاء هيجبلنا حقنا، واحنا بنثق في القضاء، وحقي بنتي هيرجع بكره وإن شاء الله القصاص هيبقا بكره، ونرجع من هناك على مقابر بنتنا".

وأضاف: "هنروح بعد المحاكمة نفرح نيرة في المقابر بكلمة القاضي، وكلمة العدل اللي هتتنطق بكره، وبطالب بتنفيذ حكم الإعدام ويكون مذاع، عشان يكون عبرة، لكل اللي يفكر يعمل كده، وعلشان الحادثة دي متتكررش تاني، زي ما شوفنا الواقعة اتكررت في الأردن".

وتابع: "المحامي قالي اتطمن وحط في بطنك بطيخة صيفي وحق بنتك هيرجع، أنا مشوفتش الفيديو ومش قادر أشوفه، محدش قالي اتكلم في حاجه، قالولي هتروح المحكمة وهتسمع حاجه تسعدك".

وأردف: "أم نيرة بتعاني من يوم مقتل بنتنا، وكل يوم بتاخد لبس نيرة وتنادي عليها، ومش بتنام غير لما بحطلها منوم".

من جانبها، طالبت هدير شقيقة نيرة، بأن يكون الحكم على محمد عادل المتهم بقتل "نيرة" أسرع حكم في تاريخ مصر، مثلما ما كانت أسرع محاكمة، كي يكون عبرة للعالم كله.

وأضافت أن اعترافات المتهم أمام النيابة العامة، كلها كانت كذب، هي ماتت غدر، بعدما كانت ماشية في الكلية في عز النهار، وفي أمان الله".

وتابعت: "واحد كلمني قالي أنا كنت هقتل واحدة بحبها زي محمد عادل، وموضوع نيرة خلاني أبعد عن البنت، ورجعت للطريق مرة تانية، وشوفه جزاء واحدة خلت واحد عاصي يرجع تاني للطريق الصح".

أما والدة نيرة، فطالبت أن "يتم الحكم على محمد عادل وياخد إعدام من أول جلسة.. أنا مش عارفة صابرة إزاي، بس دعوات الناسة منزلة عليا صبر".

وقالت: "هنروح بكره الجلسة، ولو شفوته هقوله حسب الله ونعم الوكيل".

قبل ساعات من المحاكمة.. أسرة «نيرة» لـ دوت الخليج: «هنروح لبنتنا المقابر نفرحه بحكم الإعدام ومش بنشوف النوم»

واختتمت: "نيرة كانت دلوعتي وكنت بجبلها الأكل لحد رجليها، وكنت مش بحب أضيق عليها.. كانت جميلة من جوه ومن بره، ربنا كان مديني أمانة وخدها".