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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 04:50 مساءً - محمد السيد - /706885/أمير-قطر-سعدت-بزيارة-دولة-مصر-الشقيقة-ولقاء-أخي-الرئيس-السيسي

أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن سعادته خلال الزيارة التي أجراها إلى مصر والتي استمرت لمدة يومين.

دوت الخليج

أمير قطر: سعدت بلقاء أخى الرئيس السيسي

وذكر أمير قطر خلال تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر: «سعدت بزيارة جمهورية مصر العربية الشقيقة، ولقاء أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القاهرة».

وأضاف أمير قطر قائلًا: «بحثنا مع الجانب المصري سبل توطيد التعاون الثنائي فى مختلف المجالات، بجانب تبادل وجهات النظر حول تعزيز وتفعيل العمل العربي المشترك، مما يحقق تطلعات الشعوب فى التنمية والاستقرار ودعم أمن المنطقة والعالم».

واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أمس الجمعة، أمير قطر، وخلال هذه الزيارة بحثا كلا القائدين مجمل العلاقات الثنائية بين البلدينـ وسبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات، فضلًا عن النقاش حول تطورات القضايا السياسية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتعد زيارة أمير قطر لمصر هي الزيارة الأولى منذ 7 سنوات، وتأتي هذه الزيارة عقب زيارته الأخيرة لمصر فى مارس 2015، من أجل المشاركة فى القمة العربية التي عقدت فى شرم الشيخ .

وودع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني بعد ظهر اليوم بمطار القاهرة الدولى وذلك بعد أن أختتمت زيارته الرسمية لمصر والتي استمرت لمدة يومين.