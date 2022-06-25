سيف الجزيرى يتعرض لحادث سيارة فى طريقه لنادى الزمالك

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 04:30 مساءً - تعرض اللاعب التونسى الدولى، سيف الدين الجزيرى، مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، لحادث سير خلال توجهه لمقر القلعة البيضاء، للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وأكد سيف الجزيرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تعرض لحادث سير خلال توجهه لنادى الزمالك، مطمئنًا الجماهير على سلامته، وأنه استقل سيارة أخرى من أجل اللحاق بالتدريب فى موعده.

سيارة سيف الجزيرى

وكان البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للزمالك، حرص على الاجتماع مع سيف الدين الجزيري قبل نهاية مران أمس، الجمعة، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة سيراميكا المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وقدم فيريرا فى حضور المترجم الخاص به التحية للجزيري على المجهود الذي قدمه خلال لقاء البنك الأهلي الأخير في بطولة الدوري الممتاز، وتكلل بتسجيله هدفي الفوز .

وطالب فيريرا من اللاعب بعض الأمور الخططية الخاصة التي يرغب في أن يقوم بتنفيذها خلال الفترة المقبلة.