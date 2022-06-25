وزيرة التضامن تهنيء مايا مرسي بفوزها بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 04:29 مساءً - تهنئ السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، بفوزها بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لفترة 4 سنوات بدءًا من 2023 وحتى 2026، عقب حصولها على 126 صوتاً بالانتخابات التي جرت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وتؤكد أن هذا الفوز يعكس حجم الثقة الدولية في جمهورية مصر العربية وفي مرشحتها.

وتشيد السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي بسجل الدكتورة مايا مرسي الحافل بالإنجازات في مجال مناصرة حقوق المرأة والتصدي للتمييز ضدها بكافة الأشكال، وتمكينها على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، بدءًا من خبراتها في منظمات الأمم المتحدة وانتهاءً برئاستها للمجلس القومي للمرأة، ونجاحها في تبني مبادئ الجمهورية الجديدة وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كفالة حقوق المرأة، والاستثمار في طاقاتها، ومشاركتها في سوق العمل وفي كافة البرامج القومية.

وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعي عن فخرها بأداء وزارة الخارجية الرائع في مساندة ودعم القيادات النسائية المصرية في المحافل واللجان والمناصب الدولية كافة، وتؤكد أن انتصار كل امرأة مصرية في موقع قيادة محلي أو دولي هو مثابة انتصار لكافة نساء مصر، وإنما يثبت ذلك حرص جمهورية مصر العربية الدائم على تحقيق إنجازات في ممارسات حقوق الإنسان، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص للنساء ولكافة الفئات، وعلى إعلاء قيمة المرأة المصرية في مصر وفي جميع أنحاء العالم.