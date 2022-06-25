«الزراعة» تقدم 11 نصيحة قبل شراء اللحوم فى العيد

جدة - نرمين السيد - نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، والمكتب الإعلامى للوزارة، فيديو وإنفوجراف، استعرض خلاله 11 نصيحة يجب مراعاتها لشراء لحوم ذات جودة عالية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.





وأوضح المركز أن النصائح هى الشراء من جزار موثوق لضمان جودة اللحم، تجنب شراء لحوم معروضة ومكشوفة خارج محال الجزارة، تقطيع اللحم حسب الاحتياج من مناطق محيط العضل والعظام، أن يكون اللحم فيه تداخل مع الدهن أما الدهن الخارجى فينبغى أن يكون متماسكا وأبيض اللون مائل للإصفرار، أن يكون اللحم ذو لون وردى لا يلمع كثيرا وتجنب اللحم المخضر المائل إلى الرمادى.

وتابع المركز أنه على المشترى، تجنب اللحم الداكن والرطب والمبلل واللزج عند لمسه، تكون الأختام على الذبيحة واضحة، القوام متماسك لا يسهل قطعه بأظافر اليد، لا توجد مواد مخاطية أو هلامية أو منداة، عند الضغط على اللحم بالإصبع لا يترك أثرا غائرا، وأخيرا تجنب وجود الروائح الغريبة والكريهة.