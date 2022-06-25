5 أخطاء شائعة يقع فيها طلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات

جدة - نرمين السيد - جاء هذا خلال مقابلة تليفزيونية مع قناة "مدرستنا 3"، التابعة لوزارة التربية والتعليم.

أخطاء شائعة يقع فيها طلاب الثانوية العامة

وأوضح محمد الأخطاء الشائعة لطلاب الثانوية العامة كالتالى:

1) الخطأ فى كتابة البيانات

وهنا قال إن بعض الطلاب يخطئون فى كتابة بياناتهم مثل: الاسم، رقم الجلوس وكود الامتحان، مشدداً على كتابة البيانات فى ورقة "البابل شيت" بدقة بالغة، ونقل كود الامتحان المدون أسفل كراسة الأسئلة إلى الخانة الخصصة له فى "البابل شيت" بشكل صحيح، وعدم الخلط بين الأرقام العربية والانجليزية.

2) ترك إجابات مظللة بالقلم الرصاص

وعن هذه النقطة قال الدكتور رمضان محمد، إن الوزارة تنصح الطلاب بتظليل الإجابات التى لا يتأكدون من صحتها أولاً بالقلم الرصاص، ثم يعيدون تظليلها بالقلم الجاف الأزرق حال التأكد تجنباً للشطب، لكن بعض الطلاب يتركون الإجابات مظللة بالقلم الرصاص، وفى هذه الحالة قد يتهم الطالب وزارة التربية والتعليم فيما بعد بمسح إجاباته الصحيحة وتغييرها إلى إجابات خاطئة، وتجنباً لهذا اللغط لا بد من تظليل جميع الإجابات بالقلم الجاف الأزرق أو الأسود فقط، وتجنب الألوان الأخرى حتى يمكن قرائتها بصورة واضحة بواسطة أجهزة التصحيح الإلكترونى.

3) اختيار إجاباتين

وأوضح محمد أنه في حالة تظليل إجابتين لأحد الأسئلة، فإن درجة هذا السؤال تحتسب صفر، وإن كانت إحدى الإجابتين المظللتين صحيحة، لذا على جميع الطلاب اختيار إجابة واحدة فقط، وحال رغبتهم فى تغيير إجابة بعد تظليلها بالقلم الجاف، يمكنهم إضافة علامة (X) على الإجابة الخاطئة.

4) عدم استخدام مسطرة

وقال رمضان محمد، إن ورقة "البابل شيت" مصممة للإجابة على 60 سؤالاً، هو أقصى عدد أسئلة فى امتحانات الثانوية العامة، وهو امتحان اللغة العربية، أما باقى أسئلة الامتحانات تضم من 40 إلى 50 سؤالا، وبعض الامتحانات تضم 25 سؤالاً فقط.

وأضاف: "بعض الطلاب أبصارهم تزوغ عن رقم السؤال الذى يجيبون عليه، ما يجعلهم يخطئون فى تسلسل الأرقام يبن كراسة الأسئلة وورقة "البابل شيت"، ويترتب على ذلك ترحيل كل الإجابات وبالتالى فقدان الكثير من الدرجات"، وهنا نصحهم باستخدام مسطرة لتحديد السؤال الذى يتم الإجابة عليه وتظليل الإجابة الصحيحة.

5) عدم أخذ قسط كاف من الراحة

وتابع رمضان محمد، أن بعض الطلاب يتعمدون السهر ليلة الامتحان والذهاب إلى اللجان دون أخذ قسط كافٍ من الراحة، مشدداً على أن هذا التصرف يؤثر بالتأكيد على تركيزهم خلال الامتحانات التى تقيس مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وتحتاج إلى طالب منتبه وقدراته العقلية فى أفضل مستوياتها.

امتحانات الثانوية العامة

وتنطلق امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة، غداً الأحد، بامتحان اللغة العربية، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل.

وأدى طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى "2021 - 2022"، امتحانات المواد التى لا تضاف للمجموع، خلال يومى الإثنين والثلاثاء الماضيين، وهى "التربية الدينية، التربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء".

وتعقد الامتحانات ورقيا بنسبة 100%، بنظام "البابل شيت"، فى لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات، وتقيس جميع أسئلة الامتحانات مهارات الفهم والتحليل والإبداع، وليس الحفظ والتلقين.

ويتسلم الطلاب فى المواد الأساسية، كتيباً للمفاهيم، يتضمن كل ما يحتاجونه من: قوانين، مفاهيم، صور وخرائط، وغيرها مما يغنيهم عن الحفظ، ويفرغهم للفهم والتحليل والإبداع.

ويبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات هذا العام 707 آلاف و992 طالبا/طالبة، منهم 268 ألفا و897 طالبا/طالبة بالشعبة الأدبية، و338 ألفا و882 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية (علوم)، و100 ألف و213 طالبا/طالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).