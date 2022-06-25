عاجل.. أمير قطر يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 30 يونيو

جدة - نرمين السيد - كما قدم التهنئة إلى الرئيس السيسى، بمناسبة قرب الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، ومعربا عن تقدير بلاده لمصر قيادة وشعبا، خصوصا فى ظل دورها المحورى فى خدمة القضايا العربية وجهودها لتعزيز التضامن العربى على جميع الأصعدة، وكذلك السياسة الحكيمة التى تتبعها مصر بقيادة الرئيس على جميع الأصعدة الداخلية والإقليمية والدولية.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، لأمير دولة قطر، بقصر الاتحادية.
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