انت الان تتابع تفاصيل خبر غزه بالمطوة في بطنه..كواليس مثيرة ترويها أسرة سائق ميكروباص راح ضحية صاحب توك توك| فيديو حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /706876/غزه-بالمطوة-في-بطنهكواليس-مثيرة-ترويها-أسرة-سائق-ميكروباص-راح-ضحية-صاحب-توك-توك-فيديو

«أنا عايزه حق جوزي .يحكموا على المتهم بالإعدام ولو فيه حاجة أشد من الإعدام يحكموا عليه بيها».. بتلك الكلمات بدأت زوجة وذوي المواطن على حافظ الذى قتل على يد سائق توك توك، في قرية الدراكسة بمحافظة الدقهلية لـ دوت الخليج.

زوجة المجني عليه

وقالت زوجة المجني عليه إنه حدثت مشادة بينه وبين سائق توك توك، واصطدم بسيارته وعن معاتبته عن ذلك نشبت مشادة بينهما وقام بسبه وقذفه، وطلب منه الذهاب ولكنه رفض ذلك وقام المتهم بجلب مطواة من مركبة التوك توك وطعنه بها في بطنه.

وأضافت بأن زوجها كان متزوج من قبل لمدة 10 سنوات ولم يرزق بأطفال وإنه تزوجها بعد عيد الفطر والأن أصبحت حامل في 40 يوم، والفرحة لم تكن تسع له وإنه لم يفرح بذلك الحمل ولن يرى طفله الذي تمناه من ربه، مطالبة بالقصاص من المتهم.

شهود العيان وذوي الضحية

وقال أحد شهود العيان بان المجني عليه لا يعرف المتهم، وأن سائق التوك توك قام بالاصطدام بسيارة المجني عليه وعند معاتبته على ذلك ، تحول لبلطجي وطلب منه المجني عليه أن يذهب ويترك المكان إلا أن المتهم رفض ذلك وعلى الفور قام بجلب مطواه من مركبة التوك توك الخاصة به وغرزها في جسد المجني عليه .

مشاجرة

وأضاف أن المجني عليه والمتهم حدثت بينهم المشاجرة على سبيل الصدفة وإنما حدث خلاف على أولوية المرور بينهما، وأثناء حديثه عن سبب الاصطدام، وان كل الناس تشهد بحسن اخلاقه وقام المتهم بسبه وقذفه بوالدته أمام منزله، وأن كل ما حدث كله سوء تصرف .

ذوي الضحية

وطالب ذوي المجني عليه بالقصاص من المتهم، لتقديمه للعدالة ، ومحاكمته وإصدار حكم رادع ضده ليكون عبرة لكل من تسول نفسه لإرتكاب مثل تلك الجرائم، وإننا في دولة قانون وواثقين فى القضاء المصري فى رجوع حق المجني عليه، ووهم رفضوا التعدي على المتهم وفضلوا السلوك في الطرق القانونية ضد المتهم.

والدة الضحية

وقالت والدة المجني عليها بان نجلها يمر عليها يوميا قبل الخروج للعمل ويقول لها صباح الخير يا ست الكل، ودائما يأتى لي للإطمئنان عليها، وأضافت بان زوجة نجلها الأخر أخبرتهم بإصابة نجلها بغزة مطواة على الطريق، وهرعت على الفور للذهاب إليه.

زوجة الضحية

وأضافت زوجة الضحية بان زوجها لم يصدق فرحة الحمل بطفله الاول، وإنه لم يلحق الفرحة بطفله، وأن المتهم تعدي عليه واصطدم بسيارته وقام بسبه وقذه بوالدته، وإنه تم إخبارها بان زوجها تم التعدي عليه بمطواة في الشارع، وإنه عندما تزوجها وسألت عليها أخبروها بانه يذهب للصلاة وعملها والجلوس مع والدته فقط، وإنه في حاله.