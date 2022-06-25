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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /706875/ناقد-رياضي-لو-سيد-عبد-الحفيظ-مختار-ماتشات-الكأس-بنفسه-مش-هتكون-سهلة-كده

علق خالد طلعت الناقد الرياضي، على نتائج قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر نخسة 2022، والتي أجريت في تمام الواحدة ظهر اليوم بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، وأسفرت عن مواجهات نارية بين الأندية الـ 16 المتنافسة في هذه البطولة.

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ونشر الناقد الرياضي، منشور عبر حسابه الشخصي “فيس بوك”، منتقداً الطريقة التي تم على أساسها اختيار قرعة دور الـ 16، والتي أوقعت النادي الأهلي في مواجهة نادي مصر المقاصة، والزمالك في مواجهة الإسماعيلي.

وكتب خالد طلعت: “ لو سيد عبد الحفيظ هو اللي مختار ماتشات كأس مصر من غير قرعة، مش هتطلع سهلة أوي لـ الأهلي، وصعبة كده للزمالك”.

وأضاف: الأهلي هيلاعب المقاصة وبعدين الجونة أو المقاولين، بعدين سموحة أو طلائع الجيش أو السويس، أو كفر الشيخ، الزمالك هيلاعب الإسماعيلي، وبعيدن المصري، وبيراميدز، ما كانوا جابوا ليفربول في طريق الزمالك أحسن”.

وأجريت القرعة بحيث تكون موجهة، أي لا يتقابل الأهلي أو الزمالك سوى في المباراة النهائية، وهذا ما أثار استياء العديد من النقاد ولاعبي الزمالك القدامي.

موعد مباراة الزمالك أمام الإسماعيلي

من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك والإسماعيلي في دور الـ 16، في الفترة ما بين 3 إلى 8 يوليو الجاري.

مباراة الأهلي وبيراميدز

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نادي بيراميدز في دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر نسخة 2020/2021، والتي تم تأجيلها بسبب تزاحم المواسم.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء غد الأحد الموفق 26 من يونيو الجاري، ويستضيف ستاد القاهرة الدولي هذا اللقاء المرتقب من جانب الجماهير المصرية، وذللك نظراً للطابع الحماسي الذي بات يغلب على لقاءات الفريقين.

مشوار الأهلي في بطولة كأس مصر

وخاض المارد الأحمر مباراتين في بطولة كأس مصر، حيث فاز على فريق المصري بنتيجة هدفين لهدف، سجلهما كلاً من وليد سليمان، والتر بواليا، في دور الـ 32 من البطولة.

أما في دور الـ 16، فقد تفوق الفريق على نادي إنبي بهدف نظيف سجله اللاعب صلاح محسن، وضرب موعداً مع بيراميدز في دور الثمانية من البطولة، وسيلاقي الفائز من هذه المباراة فريق بتروجيت في دور نصف النهائي من البطولة، أما في النهائي فقد تحدد أحد أطراف هذه المباراة وهو نادي الزمالك والذي تمكن من بلوغ هذا الدور بعد الفوز على فريق أسوان، في مباراة نصف النهائي بنتيجة هدفين لهدف .