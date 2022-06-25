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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /706865/أحمد-سليمان-قرعة-كأس-مصر-مضحكه-بدرجه-تكشف-التعسف

شن أحمد سليمان نجم الزمالك الأسبق، علي قرعة كأس مصر وذلك بعد إعلان خوض الزمالك أمام الإسماعيلي فى دور ال16 ضمن منافسات كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب احمد سليمان عبر حسابة الرسمي"فيس بوك":"قرعة كأس مصر مضحكه بدرجه تكشف التعسف مش كده".

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

الجدير بالذكر أن حقق نادي الزمالك، الفوز، علي نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت على على المقاولون العرب، في إطار منافسات بطولة الدوري العام، لتصبح النتيجة 1-2 للفريق الأبيض.

وتقدم البنك الأهلي عن طريق عاصم صلاح من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود البنا، بعد إعاقة لاعب الزمالك عبد جمعة للاعب البنك الأهلي في الدقيقة 53.

ونجح سيف الجزيري الذي دخل بديلا الشوط الثاني، في عودة الزمالك للمبارة مرة أخرى في الدقيقة 71 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاءتقدم سيف الدين الجزيري لنادي الزمالك في مرمى البنك الأهلي، في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - أحمد سيد زيزو خط الهجوم: أشرف بن شرقي :ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري- عمر السعيد

تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمي: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمد فتحي - إسحاق يعقوبو - محمود سيد - كريم بامبو - محمد هلال.

خط الهجوم: ناصر منسي.