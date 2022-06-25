انت الان تتابع تفاصيل خبر طه حسين بياكل بيض والأرانب بتنط من فوق السور.. مراجعة سمية الخشاب لطلاب الثانوية العامة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /706863/طه-حسين-بياكل-بيض-والأرانب-بتنط-من-فوق-السور-مراجعة-سمية-الخشاب-لطلاب-الثانوية-العامة

حرصت النجمة المصرية سمية الخشاب على مساعدة طلاب الثانوية العامة في مراجعة أهم نقاط تناولتها قصة طه حسين في مادة العربي، المفرر الخضوع لاختبارها غدًا الأحد.

دوت الخليج يرصد مراجعة سمية الخشاب لطلاب الثانوية العامة.

سمية الخشاب تدعم طلاب الثانوية العامة

غردت الخشاب عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر قائلة: «حبايبي ربنا معاكوا في العربي، متنسوش انه طه حسين كان بياكل بيض وبصل وان الارانب كانت بتنط من فوق السور».

مضافة: «وعسل اسود كمان، وكان بيغطي رجله كويس عشان العفاريت متعبثش بصوابعه».

حلم سمية الخشاب

وكانت ‏كشفت الفنانة سمية الخشاب عن حلمها الفترة القادمة وهي إنشاء مجمع سكني خاص ووضعت له مجموعة من القوانين والشروط التي على سكان المجمع الالتزام بها.

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها على تويتر: "عايزة أعمل كومباوند خاص أو مدينة ويبقى لون كل حاجة وردي، وأغلى وجبة سوشي فيه بـ ١٠ جنيهات".

وأضافت أنها تتمنى أن يتولى إدارة المجمع السيدات فقط فكتبت: "واللي يمسكوا رئاسة الكومباوند ده يبقوا ستات بس، أعلى المناصب ستات بس.

آثار دعم الفنانة سمية الخشاب، للاعب كرة القدم وفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد، ضد محمد عصام، طالب كلية الطب بجامعة القاهرة، جدلا واسعا، بسبب توجيه الأخير ألفاظا مسيئة للاعب الإنجليزي عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي.

سمية الخشاب تدعم ماركوس راشفورد

دعمت الفنانة سمية الخشاب، السبت، لاعب كرة القدم ولاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ماركوس راشفورد، في مقاضاته لطالب بكلية الطب قسم علاج طبيعي بجامعة القاهرة، مشيرة إلى أن الأمر سوف يقلل من سخرية بعض المتابعين إلى المشاهير عبر مواقع السوشيال ميديا.

كتبت «سمية» عبر «تويتر»: «اللي عمله راشفورد تصرف صح وهيخلي أي شخص على السوشيال ميديا يفكر مليون مرة قبل ما يكتب تعليق مش كويس أو يشتم، خلي السوشيال ميديا ترتقي شوية وتبقي طاقة إيجابية بس».

وأوضحت الفنانة سمية الخشاب سبب دعمها للاعب مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد، تغريدة آخرى عبر «تويتر» قائلة: «أي شخص عنصري يعتبر زيه زي المتحرش ويستاهل عقوبة»