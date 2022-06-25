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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /706858/بينها-بلد-عربي-مدن-عملاقة-معرضة-لخطر-تسونامي

حذر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو"، من أن موجات تسونامي قد تضرب مدن كبرى واقعة على البحر الأبيض المتوسط، أو على مقربة منها مثل الإسكندرية في مصر، مرسيليا في فرنسا، إسطنبول في تركيا.

دوت الخليج

ووفق صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن هناك تأكيدات حول وصول طول الموجة إلى متر في غضون الثلاثين سنة المقبلة.

ورجح خبراء بأن خطر حدوث تسونامي يزداد على سواحل البحر المتوسط فى ظل أرتفاع منسوب المياه بالبحار نتيجة تغيرات المناخية.

40 بلدة معرضة لتسونامي العام المقبل

وأشارت منظمة اليونيسكو إلى أن :"خمسة مناطق فى البحر المتوسط ستنضم إلى قائمة من 40 بلدة ومدينة مستعدة للتسونامي فى 21 دولة خلال السنة المقبلة".

وأضاف اليونسكو أن القائمة تشتمل على مدينة "كان" جنوبي فرنسا بالإضافة إلى "تشيبيونا" وهي مدينة إسبانيا مطلة على المحيط الأطلسي تقع بالقرب من منطقة قادش.

جاهر لتسونامي

ويشار إلى أن برنامج "جاهز لتسونامي" هو جزء من جهد ترعاه منظمة اليونيسكو وتم إطلاق هذا البرنامج قبل أسبوع من مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات فى لشبونة الأسبوع المقبل.

وتهدف منظمة اليونيسكو من هذا البرنامج بأن تكون كافة الدول على أهبة الاستعداد من أجل التعامل مع تسونامي فى حال حدوثه بحلول سنة 2030.