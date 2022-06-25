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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /706873/زيارة-أمير-قطر-لمصر-خطوة-جديدة-لترسيخ-العلاقات-التاريخية-بين-البلدين-الشقيقين-قيادة-وشعبا

شهدت العلاقات المصرية القطرية، تطورًا ملموسًا خلال الفترة الماضية، بدأت بزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ حاملًا دعوة رسمية من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، يدعوه لزيارة بلده الثاني مصر.

واستمرت الزيارات الرسمية بين البلدين الشقيقين، لبحث سبل التعاون المشترك وتعزيز أواصر الترابط التاريخي الذي يجمع البلدين حكومة وشعبًا، حتى توجت مساء أمس الجمعة، بأول زيارة رسمية لأمير قطر منذ 7 سنوات، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس بمطار القاهرة، كما استقبله صباح اليوم السبت بقصر الاتحادية؛ لبحث تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.

وينشر موقعدوت الخليج، أبرز زيارات الوزراء المصريين والقطريين خلال الفترة الماضية.

وزير الخارجية المصري يصل الدوحة للمشاركة في «اجتماع الوزراء العرب»

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في 14 يونيو 2021، وزير الخارجية المصري سامح شكري، على هامش زيارته إلى الدوحة لحضور اجتماع الوزراء العرب، ونقل وزير الخارجية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أمير دولة قطر، مسلمًا إياه رسالة الرئيس وتطلعه لاستمرار الخطوات المتبادلة بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي بما يسهم في تقدم العلاقات المصرية القطرية، كما تناول اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الجانبين في ضوء رئاسة قطر الحالية لمجلس جامعة الدول العربية، وما تضطلع به مصر من دور في تعزيز أواصر العمل العربي المشترك، وتدعيم ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبيّن الشقيقيّن.

وزير خارجية قطر يزور مصر

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في 29 مارس 2022، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، إلى جانب على بن أحمد الكوري، وزير المالية القطري، وعبدالله الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة القطري، والسفير سالم بن مبارك آل شافي، سفير دولة قطر بالقاهرة، حيث رحب الرئيس بزيارة وزير الخارجية القطري، طالبًا نقل تحياته إلى أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأشاد الرئيس السيسي بالتقدم الذي تشهده العلاقات المصرية القطرية، مثمنًا جهود الطرفين والوزراء في دفع مسار العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين، ويعزز من الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية.

وأعرب وزير الخارجية القطري عن حرص بلاده توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين بما يعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، وكذا تقديره لجهود الرئيس لدفع العمل العربي المشترك والحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات.

وزيرة الصناعة تلتقي عددًا من كبار المسؤولين القطريين

وقامت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بزيارة إلى دولة قطر، يوم الإثنين الماضي 20 يونيو، عقدت خلالها سلسلة لقاءات رسمية مع الوزراء وكبار المسئولين بالحكومة القطرية، حيث عقدت الوزيرة اجتماعا مع أحمد بن محمد السيد وزير الدولة القطري للمناطق الحرة، تناولت استعراض مقومات وإمكانيات المناطق الحرة بالبلدين والفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية المتاحة بها، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في هذا الصدد.

وأحمد بن محمد السيد وزير الدولة القطري للمناطق الحرة، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين قطر ودولة مصر الشقيقة في مختلف المجالات الاقتصادية وبصفة خاصة قطاع المناطق الحرة والاستفادة من الفرص والمقومات الكبيرة للبلدين.

وزير المالية المصري يلتقي نظيره القطري في الدوحة

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع نظيره القطري على بن أحمد الكواري، يوم الخميس الموافق 23 يونيو، وأكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائى، وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات بالبلدين، وتطوير آليات العمل المشترك بين وزارتى المالية بالدولتين؛ على نحو يساعد فى تنسيق الرؤى والمواقف والسياسات المالية على المستوى الثنائى، وفى المحافل الدولية، وتبادل الخبرات بمختلف المجالات المرتبطة بالسياسات المالية بما فى ذلك الضرائب والجمارك.

وأشار علي بن أحمد الكواري، أن علاقة قطر مع مصر، أخوية وتاريخية، موضحًا أن قطر تعتبر مستثمرًا رئيسيًا بمصر في جميع القطاعات، قائلًا: «سوف تستمر استثماراتنا في مصر كما استمرت روابطنا التاريخية».