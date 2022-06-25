أخبار درجات الحرارة اليوم وغدًا في مصر بالتفصيل

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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - /706853/أخبار-درجات-الحرارة-اليوم-وغدا-في-مصر-بالتفصيل

درجات الحرارة اليوم وغدا، تصدرت محركات البحث المختلفة من قبل المواطنين، لمعرفة درجات الحرارة المتوقعة، حيث أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يقلل الإحساس بارتفاع درجة الحرارة ونسبة الرطوبة.

درجة الحرارة اليوم وغدًا في مصر

وينشر موقع دوت الخليج، حالة الطقس المتوقعة اليوم ودرجات الحرارة اليوم وغدًا على مختلف الأنحاء.

حالة الطقس اليوم السبت

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه سيكون هناك نشاطًا للرياح على على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبه نشاط للرياح أحيانًا، كما يسود طقس مشمس يصاحبه رياح على مناطق شمال الصعيد وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

وعن حالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فيكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

وفيما يلي بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

الكبرى الصغرى

- القاهرة 35 23

- الأسكندرية 30 22

- طنطا 34 22

- دمنهور 33 22

- مرسى مطروح 28 22

- السلوم 30 23

- سيوة 37 21

- بورسعيد 31 24

- الزقازيق 36 23

- الإسماعيلية 36 22

- السويس 37 22

- رفح 29 21

- نوبيع 38 24

- كاترين 31 15

- شرم الشيخ 39 27

- الغردقة 39 28

- الفيوم 37 26

- المنيا 38 25

- أسيوط 38 25

- الأقصر 42 27

- أسوان 43 28

- الوادي الجديد 42 26

- حلايب 36 28

- شلاتين 38 25

درجة الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 23

السواحل الشمالية 30 23

جنوب سيناء 37 27

شمال الصعيد 36 25

جنوب الصعيد 43 28