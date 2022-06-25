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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 03:53 مساءً - محمد السيد - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الموعد النهائي للإعلان عن تفاصيل التقديم بمسابقة ال٣٠ ألف معلم لسد العجز بين المعلمين بالمدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد 2022_2023، بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

دوت الخليج

وفي نهاية يناير الماضي، كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بإجراء إعلان مسابقة لتعيين 30 ألف معلم سنويًا لمدة 5 سنوات، نهاية يناير الماضي 2022، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، على أن تبدء الدفعة الأولى بمسابقة سد العجز المعلمين خلال العام المالي 2022/ 2023.

وقال الدكتور طارق شوقي، إنه سيتم عقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن تفاصيل مسابقة المعلمين المركزية للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد للعام المالي 2022/2023، وذلك بحضور الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضاف وزير التربية والتعليم، إنه سيتم الإعلان عن تفاصيل المسابقة يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 الساعة الثالثة عصرًا، بمقر مركز إعداد القادة للقطاع الحكومي 13 شارع صلاح سالم بجوار الجهاز المركزي للمحاسبات.

رابط تقديم مسابقة 30 ألف معلم 2022

وفي السياق قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم التقديم لمسابقة المعلمين إلكترونيا عبر الموقع الرسمي لبوابة الوظائف الحكومية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة ل"دوت الخليج"، إن التقديم بالمسابقة سيكون مركزية وموحد عبر الرابط التالي: https://jobs.caoa.gov.eg/Default_Jobs.aspx

ومن المقرر، إن يتناول المؤتمر الصحفي الأحد المقبل، تفاصيل مسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم لسد العجز بين أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، وتتضمن التفاصيل تحدد الشروط المطلوبة للتقديم، إضافة إلى تحديد التخصصات التي لها أولوية في الاستعانة بها.

كما سيتناول المؤتمر الإجراءات والآليات التي تحدد المقبولين في المسابقة، إضافة إلى خطوات واليات التقديم، إضافة إلى موعد التقديم الرسمي بمسابقة ال٣٠ ألف معلم.

ومن المقرر، إن يتناول المؤتمر الصحفي الأحد المقبل، تفاصيل مسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم لسد العجز بين أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، وتتضمن التفاصيل تحدد الشروط المطلوبة للتقديم، إضافة إلى تحديد التخصصات التي لها أولوية في الاستعانة بها.

كما سيتناول المؤتمر الإجراءات والآليات التي تحدد المقبولين في المسابقة، إضافة إلى خطوات واليات التقديم، إضافة إلى موعد التقديم الرسمي بمسابقة ال٣٠ ألف معلم.

وأعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال إلقائه البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2022-2023 بمجلس النواب، تخصيص 5 مليارات جنيه بمشروع موازنة العام المالي المقبل لتعيين 60 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة وتلبية الاحتياجات الأخرى بمختلف قطاعات الدولة، بحسب بيان سابق من وزارة المالية.

ومن المقرر، إن يتناول المؤتمر الصحفي الأحد المقبل، تفاصيل مسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم لسد العجز بين أعضاء هيئة التدريس بالمدارس، وتتضمن التفاصيل تحدد الشروط المطلوبة للتقديم، إضافة إلى تحديد التخصصات التي لها أولوية في الاستعانة بها.

كما سيتناول المؤتمر الإجراءات والآليات التي تحدد المقبولين في المسابقة، إضافة إلى خطوات واليات التقديم، إضافة إلى موعد التقديم الرسمي بمسابقة ال٣٠ ألف معلم.

وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات صحفية سابقة، إن الأولوية في مسابقة ال٣٠ ألف معلم من المعلمين المعينين ستكون لسد الفجوة في المرحلة التعليمية الأولى، نظرا لأهمية هذه المرحلة في تربية وتعليم النشء، مشددا على أنه لن يكون هناك أي مجال للوساطة.