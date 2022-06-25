رئيس الوزراء يتفقد مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وتبطين الترع في نهطاي...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 03:28 مساءً - خلال جولته اليوم لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري بمحافظة الغربية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه الأعمال الجارية في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا تبطين الترع في قرية نهطاي، التابعة لمركز زفتي.

واستمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أعمال رفع كفاءة محطة مياه الشرب بنهطاي، حيث أشار إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال بنسبة 100%، موضحا أن المحطة تخدم قرى نهطاي، والدغايدة، وعزبة سالم، ويستفيد منها أكثر من 18 ألف مواطن، وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 3900م3/ يوم، وتصل نسبة تغذية قرية نهطاي من المحطة 77%، كما يبلغ طول شبكة مياه الشرب 29.19 كم طولي.

من جانبه، أوضح الدكتور مهندس حمدي شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، أن مساحة المحطة تبلغ 1128م2، وتحتوي على 6 طلمبات ( وحدات رفع) لعدد 4 آبار, حيث تشمل أعمال رفع الكفاءة رفع الطاقة التصميمية للمحطة بنسبة 117% من 2400 م3/ يوم، لتصل إلى 5200 م3/ يوم، من أجل زيادة متوسط نصيب الفرد من المياه يوميا بنسبة 100% من 104 لترات لتصل إلى 208 لترات، كما تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى الإداري، والموقع العام للمحطة.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مشروع محطة معالجة صرف صحي نهطاي، حيث أشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن الطاقة التصميمية لمحطة المعالجة تبلغ 10 آلاف م3/ يوم، وتخدم عددا من القرى ويستفيد منها أكثر من 25 ألف مواطن من أهالي تلك القرى، كما يشمل المشروع أعمال توسعات لمحطات معالجة الصرف الصحي، والذي بلغت معدلات التنفيذ بها نسبا متقدمة.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد مشروع تبطين الترع بقرية نهطاي، حيث استمع لشرح من المهندس عبد السلام جابر، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالغربية، عن أعمال تبطين ترعة العطف، التي أوضح أنه تم إنهاء الأعمال بها بنسبة 100%، والتي يتم تبطينها لخدمة 16 ألف نسمة، وتستخدم لري الآلاف من أفدنة الأراضي الزراعية.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل تنفيذ مشروع تبطين ترعة العطف بقرية نهطاي ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، كانت هناك شكاوى من الأهالي والمزارعين من الأمراض التي تحملها ترعة العطف، بسبب الحشرات والمخلفات التي كان يتضرر منها الجميع، وبعد إنجاز المشروع وإقامة كورنيش بمحاذاتها أصبحت الترعة نموذجا للمشروعات الحضارية في القرى المصرية.

كما استمع رئيس الوزراء إلى شرح من اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، خلال الجولة، حول موقع العمل بالمكان المخصص للمواقف والأسواق بقرية نهطاي، وذلك من أجل توفير أسواق ومواقف حضارية نموذجية تليق بالقرية وأهلها، حيث تشهد القرية أعمال إنشاء أول سوق حضاري بلغت نسبة إنجاز الأعمال به 75%، بينما بلغت نسبة الأعمال بالموقف النموذجي 55%، مشيرا إلى أن مشروع موقف سيارات الأجرة النموذجي يقع على مساحة 350 مترا مسطحا، ويخدم قريتي نهطاي، وكفر الدغايدة.

وفي الوقت نفسه، استمع رئيس الوزراء لشرح توضيحي حول مشروعات الرصف التي يتنم تنفيذها بالقرية، وتشمل رصف شوارع داخلية، بجانب رفع كفاءة ورصف طرق خارجية متمثلة في طريق زفتى - نهطاي – السنطة، بالإضافة إلى أعمال كورنيش نهطاي، والذي وصلت نسب إنهاء الأعمال به إلى معدلات جيدة.

وعقب ذلك، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مشروع نقطة إسعاف نهطاي، الذي يدخل ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بقرية نهطاي؛ حيث استمع الدكتور مدبولي لشرح من الدكتور مجدي عوض، مدير فرع هيئة الإسعاف بالغربية، حول التجهيزات المتوافرة بنقطة الإسعاف، وسيارة الإسعاف، وصعد رئيس الوزراء إلى سيارة الإسعاف للاطمئنان على توافر التجهيزات والإمكانات الحديثة المتطورة لخدمة المرضى من أهالي القرية، وجاهزيتها للاستجابة لمطالب أهالي القرية، كما تفقد رئيس الوزراء موقع العمل بمشروع إنشاء نقطة شرطة نهطاي.