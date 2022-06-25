مواطنون يشيدون بأعمال تطوير كورنيش طنطا.. ورئيس الوزراء يوجه لهم رسالة

جدة - نرمين السيد - رافق مدبولى خلال الزيارة، وزراء "التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية"، ومحافظ الغربية، ونائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، ونائب محافظ الغربية، ورئيس الجهاز المركزى للتعمير، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، ومدير الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، وعدد من قيادات المحافظة.

وخلال ذلك، أشار المهندس أشرف دوس، رئيس مجلس إدارة الشركة المطور الرئيسى للمنطقة اللوجستية، إلى أن المنطقة التجارية واللوجستية فى طنطا مقامة على مساحة 83 فدانا، وتبلغ تكلفتها الاستثمارية الاجمالية ما يقرب من 6 مليارات جنيه.

وتضم المنطقة مركزا تجاريا، ومنطقة لوجستية للأدوية، ومعارض وأسواق جملة وتجزئة، ومنطقة لبيع وصيانة السيارات ومكاتب إدارية، وقاعات مؤتمرات، وناديا رياضيا اجتماعىا، وفندقا، ومكاتب خدمات حكومية، ومحطة خدمة وتموين سيارات.

وأضاف دوس: تعد المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" أول وأكبر منطقة تجارية ولوجستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية، وتتوسط المنطقة التجارية عشر محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة.

وأشار إلى أن المنطقة توفر أكثر من 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التى سيتم توفيرها عن طريق المشروع، وتم الانتهاء من تنفيذ المنطقة بنسبة 80%، وتضمن العرض الإشارة إلى تطور أعمال تنفيذ المشروع منذ عام 2019.

كما شملت جولة رئيس الوزراء بالمنطقة اللوجستية زيارة "نادى ماتريكس الرياضى" الذى يضم منطقة ملاهى وملاعب تنس وكرة قدم وسلة وعددا من حمامات السباحة، كما تجول مدبولى فى المول التجارى.

وحرص رئيس الوزراء خلال جولته فى مدينة طنطا، وذلك خارج مسار الزيارة، على تفقد أعمال التطوير التى تتم على منطقة الكورنيش بالمدينة، والذى ظل مهملا لمدة طويلة، حيث قابل عددا من المواطنين وتحدث إليهم وسألهم عن رأيهم فى أعمال التطوير التى تمت لرفع كفاءة الكورنيش.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بهذا التطوير مشيدين بما تبذله القيادات التنفيذية من جهود لإعادة الوجه الحضارى للمحافظة، وفى هذا الإطار أكد الدكتور مصطفى مدبولى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات هنا هدفه الأساسى هو توفير أكبر قدر من الخدمات للمواطنين، مضيفا: نتمنى منكم أن تحافظوا على هذه المشروعات حتى تستمر استفادتكم منها.