دير وادى النطرون.. مكان ومكانة لكل المصريين (صور)

جدة - نرمين السيد - وتعد منطقة وادى النطرون واحدة من أهم المناطق المقدسة الأثرية فى مصر بل فى العالم، حيث تحتوى على 4 من أشهر الأديرة الأرثوذكسية التى يتوافد عليها مئات المسيحيين يوميا لزيارتها.

ورصدت عدسة "دوت الخليج" صورا لأديرة وادى النطرون أبرزها دير الأنبا بيشوى، وهو أكبر الأديرة العامرة بوادى النطرون الواقع غرب دلتا النيل شمال، ويُنسب هذا الدير إلى الأنبا بيشوى الذى كان تلميذًا للأنبا مقار، وقام بإنشائه بقيادته لمجموعة من الرهبان أواخر القرن الرابع الميلادى.

ومن الأديرة التى يضمها دير وادى النطرون أيضا دير أبو مقار، ويعد أحد الأديرة العامرة الأربعة بصحراء وادى النطرون غرب دلتا النيل شمال مصر، حيث يقع فى مواجهة المدخل الجنوبى الغربى لمدينة السادات وعلى حافة منخفض وادى النطرون.

ويُنسب هذا الدير إلى الأنبا مقار الكبير، وهو تلميذ للأنبا أنطونيوس الكبير مؤسس الرهبانية المسيحية، وعلى ذلك ترهب مقار الكبير واعتكف بصحراء وادى النطرون، وبدأ بإنشاء صومعته فى الثلث الأخير من القرن الرابع الميلادى على الأرجح.

كما يضم دير البراموس، ويقع غرب ملاحات وادى النطرون فى بقعة أشتهرت فى الأزمنة القديمة باسم نتريا، كما يحتوى على 5 كنائس أثرية.

وتعود تسمية دير البراموس إلى القديسيين مكسيموس ودوماديوس الرومانيين وهم من آباء القرن الرابع الميلادى. وأخيرا يضم دير العذراء السريان وهو أصغر الأديرة داخل وادى النطرون.