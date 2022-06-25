القباج تهنئ مايا مرسى بفوزها بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة

جدة - نرمين السيد - هنأت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم السبت، الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة؛ بفوزها بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة لفترة 4 سنوات بدءًا من 2023 وحتى 2026، عقب حصولها على 126 صوتاً بالانتخابات التى جرت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.





وأكدت وزيرة التضامن أن هذا الفوز يعكس حجم الثقة الدولية فى جمهورية مصر العربية وفى مرشحتها. وأشادت بسجل الدكتورة مايا مرسى الحافل بالإنجازات فى مجال مناصرة حقوق المرأة والتصدى للتمييز ضدها بكافة الأشكال، وتمكينها على المستوى السياسى والاجتماعى والاقتصادى، بدءًا من خبراتها فى منظمات الأمم المتحدة وانتهاءً برئاستها للمجلس القومى للمرأة، ونجاحها فى تبنى مبادئ الجمهورية الجديدة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كفالة حقوق المرأة، والاستثمار فى طاقاتها، ومشاركتها فى سوق العمل وفى كافة البرامج القومية. وعبرت وزيرة التضامن الاجتماعى عن فخرها بأداء وزارة الخارجية الرائع فى مساندة ودعم القيادات النسائية المصرية فى المحافل واللجان والمناصب الدولية كافة، وتؤكد أن انتصار كل امرأة مصرية فى موقع قيادة محلى أو دولى هو مثابة انتصار لكافة نساء مصر، وإنما يثبت ذلك حرص جمهورية مصر العربية الدائم على تحقيق إنجازات فى ممارسات حقوق الإنسان، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص للنساء ولكافة الفئات، وعلى إعلاء قيمة المرأة المصرية فى مصر وفى جميع أنحاء العالم.

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