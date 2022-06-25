سفير الصين: مشاركة السيسى فى بريكس بلس ستضخ زخما جديدا للتعاون العالمى

جدة - نرمين السيد - وكتب سفير الصين بالقاهرة، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم السبت، أن تلك المشاركة ستضخ زخما جديدا لتعزيز الانتعاش الاقتصادى العالمى ودفع التنمية والتعاون بين دول العالم.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى شارك بعد ظهر، أمس الجمعة، عبر الفيديو كونفرانس فى جلسة الحوار رفيعة المستوى للتنمية العالمية فى إطار "بريكس بلس"، وذلك تحت رئاسة الرئيس الصينى شى جين بينج، الرئيس الحالى لتجمع دول البريكس، وبمشاركة لفيف من رؤساء الدول والحكومات.
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