سفير مصر فى فيينا: اهتمام إفريقى بمؤتمر المناخ COP27

جدة - نرمين السيد - أكد سفير مصر فى فيينا وممثلها أمام المنظمات الدولية السفير محمد الملا، أهمية الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية الخاصة بتغير المناخ (COP27) والتى ستعقد فى مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.





وأشار إلى أنه تحدث عن هذا المؤتمر مع سفراء الدول الإفريقية، حيث ترأس مصر المجموعة الإفريقية فى فيينا.

وأضاف السفير المصرى أنه ناقش أيضا قضايا التعاون والتكامل مع كل الدول الإفريقية على هامش احتفالات "يوم إفريقيا" فى مقر الأمم المتحدة أمس، كما تطرق الحديث إلى التحديات العالمية الجديدة الناشئة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، خصوصا أزمة الغذاء وتداعياتها الواسعة على القارة.

وأوضح السفير الملا أن قضايا التنمية فى إفريقيا ملحة بشدة، فهى ثانى أكبر القارات من حيث المساحة وعدد السكان، مشيرا إلى أن القارة واعدة ولديها الكثير من الفرص لتسريع وتيرة النمو ودعم التنمية المستدامة.

وشدد على أهمية التعاون بين الدول الإفريقية فى مواجهة الأزمات الدولية، لافتا إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة والعمل المشترك، مشيرا إلى وجود العديد من المشروعات المصرية الإفريقية من خلال الوكالة المصرية للتنمية، موضحا أن هناك تعاونا كبيرا في مجال مكافحة أزمة الغذاء وقد قدمت مصر بالفعل العديد من المساعدات الغذائية للعديد من دول إفريقيا.

وأضاف أن الوضع فى أوكرانيا أثر كثيرا بالسلب على صادرات القمح التى تعتمد عليها العديد من الدول الإفريقية، لافتا إلى اهتمام مصر الكبير بتعزيز التعاون الجنوبى الجنوبى لتخفيف حدة أزمة الغذاء على مستوى القارة.