رئيس الوزراء يتفقد مشروعات المياه والصرف الصحى وتبطين الترع بقرية نهطاى

جدة - نرمين السيد - واستمع رئيس الوزراء، خلال تفقده مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى بمحافظة الغربية، لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن أعمال رفع كفاءة محطة مياه الشرب بنهطاى، وأشار إلى أنه تم الانتهاء من الأعمال بنسبة 100%، موضحا أن المحطة تخدم قرى نهطاى، والدغايدة، وعزبة سالم، ويستفيد منها أكثر من 18 ألف مواطن، وتبلغ الطاقة التصميمية للمحطة 3900م3/ يوم، وتصل نسبة تغذية قرية نهطاى من المحطة 77%، كما يبلغ طول شبكة مياه الشرب 29.19 كم طولى.

من جانبه، أوضح الدكتور مهندس حمدى شطا، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أن مساحة المحطة تبلغ 1128م2، وتحتوى على 6 طلمبات "وحدات رفع" لعدد 4 آبار، وتشمل أعمال رفع الكفاءة رفع الطاقة التصميمية للمحطة بنسبة 117% من 2400 م3/ يوم، لتصل إلى 5200 م3/ يوم، من أجل زيادة متوسط نصيب الفرد من المياه يوميا بنسبة 100% من 104 لترات لتصل إلى 208 لترات، كما تشمل أعمال التطوير رفع كفاءة المبنى الإدارى، والموقع العام للمحطة.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، مشروع محطة معالجة صرف صحى نهطاى، وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن الطاقة التصميمية لمحطة المعالجة تبلغ 10 آلاف م3/ يوم، وتخدم عددا من القرى ويستفيد منها أكثر من 25 ألف مواطن من أهالى تلك القرى، كما يشمل المشروع أعمال توسعات لمحطات معالجة الصرف الصحى، والذى بلغت معدلات التنفيذ بها نسبا متقدمة.

وعقب ذلك، توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد مشروع تبطين الترع بقرية نهطاى، واستمع لشرح من المهندس عبد السلام جابر، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالغربية، عن أعمال تبطين ترعة العطف، التى أوضح أنه تم إنهاء الأعمال بها بنسبة 100%، والتى يتم تبطينها لخدمة 16 ألف نسمة، وتستخدم لرى الآلاف من أفدنة الأراضى الزراعية.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل تنفيذ مشروع تبطين ترعة العطف بقرية نهطاى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كانت هناك شكاوى من الأهالى والمزارعين من الأمراض التى تحملها ترعة العطف، بسبب الحشرات والمخلفات التى كان يتضرر منها الجميع، وبعد إنجاز المشروع وإقامة كورنيش بمحاذاتها أصبحت الترعة نموذجا للمشروعات الحضارية فى القرى المصرية.

كما استمع رئيس الوزراء، إلى شرح من اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، خلال الجولة، حول موقع العمل بالمكان المخصص للمواقف والأسواق بقرية نهطاى، وذلك من أجل توفير أسواق ومواقف حضارية نموذجية تليق بالقرية وأهلها، حيث تشهد القرية أعمال إنشاء أول سوق حضارى بلغت نسبة إنجاز الأعمال به 75%، بينما بلغت نسبة الأعمال بالموقف النموذجى 55%، مشيرا إلى أن مشروع موقف سيارات الأجرة النموذجى يقع على مساحة 350 مترا مسطحا، ويخدم قريتى نهطاى، وكفر الدغايدة.

وفى الوقت نفسه، استمع رئيس الوزراء لشرح توضيحى حول مشروعات الرصف التى يتنم تنفيذها بالقرية، وتشمل رصف شوارع داخلية، بجانب رفع كفاءة ورصف طرق خارجية متمثلة فى طريق زفتى - نهطاى – السنطة، بالإضافة إلى أعمال كورنيش نهطاى، والذى وصلت نسب إنهاء الأعمال به إلى معدلات جيدة.

وعقب ذلك، تفقد الدكتور مصطفى مدبولى مشروع نقطة إسعاف نهطاى، الذى يدخل ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقرية نهطاى، حيث استمع الدكتور مدبولى لشرح من الدكتور مجدى عوض، مدير فرع هيئة الإسعاف بالغربية، حول التجهيزات المتوافرة بنقطة الإسعاف، وسيارة الإسعاف، وصعد رئيس الوزراء إلى سيارة الإسعاف للاطمئنان على توافر التجهيزات والإمكانات الحديثة المتطورة لخدمة المرضى من أهالى القرية، وجاهزيتها للاستجابة لمطالب أهالى القرية، كما تفقد رئيس الوزراء موقع العمل بمشروع إنشاء نقطة شرطة نهطاى.