جدة - نرمين السيد - تابع أسامة القاضى، محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية فى تنفيذ خطة الرصف للشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية، بهدف تمهيد الطرق والعمل على رفع كفاءتها لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين، فى إطار تنفيذ توجيهات محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بمتابعة تنفيذ خطط الرصف بجميع المراكز والقرى التابعة لها، لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.





من جانبها، أعلنت الوحدة المحلية لمركز ملوى، بدء أعمال وضع الطبقة الإسفلتية بنطاق شارع 26 يوليو بحى شرق المركز بطول 800 م وعرض 13 م مزدوج، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل، وهندسة طرق ملوى، ضمن مشروعات الخطة المركزية للعام المالى 2021 – 2022، وفقا للاشتراطات والمواصفات الفنية. وأوضح أحمد السايس، رئيس مركز ملوى، أنه يجرى العمل على رصف شارع 26 يوليو بشرق المركز، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الرصف بشارع الأزهار، شارع شكرى، شارع بورسعيد، شارع المطاحن" بحى شرق المركز، مؤكداً استمرار جهود الوحدة المحلية فى تنفيذ خطة الرصف الخاصة بشوارع المركز وفقا للجدول الزمنى المحدد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ المنيا يتابع تنفيذ رصف الشوارع الرئيسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.