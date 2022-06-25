انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس"تعليم الكبار" يشارك جامعة القاهرة تسليم شهادات محو أمية للمستهدفين بقرى حياة كريمة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /706867/رئيستعليم-الكبار-يشارك-جامعة-القاهرة-تسليم-شهادات-محو-أمية-للمستهدفين-بقرى-حياة-كريمة

نظمت كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، احتفالية لتسليم شهادات محو الأمية، لمن تم محو أميتهم من القرى المستهدفة بمبادرة حياة كريمة بمحافظة الجيزة، من خلال طلاب الجامعة، وذلك يوم بقاعة الدكتور عبد الفتاح جلال بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة. بحضور الدكتور محمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار.

دوت الخليج

يأتي ذلك انطلاقٱ من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتقديم كل سبل الدعم للقرى الأكثر احتياجٱ، وإيمانٱ من هيئة تعليم الكبار ببناء الإنسان المصري،و برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية.

وفي كلمته عبر رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ، عن بالغ سعادته لتواجده بجامعة القاهرة، مؤكدا أنه سعيد بتواجده بهذه الجامعة العريقة، وأن أرى هذه الوجوه الكريمة الذين تحرروا من الأمية، مضيفا: " كل الشكر لجامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت والدكتورة إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية على الدعوة الكريمة وعلى هذه الاحتفالية الكبيرة".

وأضاف ناصف، أن الهيئة العامة لتعليم الكبار تسير وفق خطة الدولة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن استراتيجية محو الأمية تعتمد على ثلاث ركائز، وهي سد منابع الأمية، ووضع برامج ومناهج حديثة تناسب الدارسين الكبار، والتعليم المستمر لضمان عدم الارتداد للأمية.

وشدد رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، على أن الهيئة تعتمد في نجاح خطتها على المساندة من جميع مؤسسات الدولة ( حكومي _مجتمع مدني) حتى نستطيع أن نقضي على مشكلة الأمية بمصر.

وفي نهاية الاحتفالية تم تكريم الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة وتم تبادل الدروع، ثم تم تكريم القائمين على المشروع وتوزيع شهادات محو الأمية على المتحررين من الأمية، وكان من بينهم الحاج محمد حسين الذي يبلغ من العمر سبعون عامٱ

رئيس"تعليم الكبار" يشارك جامعة القاهرة تسليم شهادات محو أمية للمستهدفين بقرى حياة كريمة

حضر الاحتفالية ا. د إيمان هريدي عميد كلية الدراسات العليا للتربية، ا. د أسامة فراج أستاذ التعليم العالي والمستمر بالكلية، ا. د أشرف بهجات أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التريس ووكيل الكلية، و ا.د أماني سعيدة سيد أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي بالكلية، وأعضاء هيئةالتدريس بالكلية، عصام رمضان مدير عام فرع الهيئة بمحافظة الجيزة، إيهاب أحمد مدير العلاقات العامة هيئة تعليم الكبار، و محسن عماد مدير العلاقات العامة بفرع الجيزة.