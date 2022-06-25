انت الان تتابع تفاصيل خبر الداخلية في أسبوع.. ضبط 85 ألف قضية سرقة تيار كهربائي بقيمة 69 مليون جنيه حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /706864/الداخلية-في-أسبوع-ضبط-85-ألف-قضية-سرقة-تيار-كهربائي-بقيمة-69-مليون-جنيه

شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وذلك في فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

سرقة التيار الكهربائي

حيث أسفرت الحملات في مجال قضايا التيار الكهربائى عن ضبط 85380 قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 69 مليون و233 ألف و824 جنيه.

وفي مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط 53 قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها 109ملايين و291 ألف و300 جنيه أبرزها ضبط عدد 44 قضية فى مجال الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة عملات محلية – أجنبية بما يعادل 60 مليون و416 ألف و55 جنيه.

القضايا التموينية

كما أسفرت الحملات في مجال القضايا التموينية عن ضبط 27 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 551 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 74385جنيه، وضبط 14 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 255211 لتر لبيعها فى السوق السوداء، وضبط ، بمضبوطات وزنت 2023٫923 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 255 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات بلغت 375٫461 طن- 114299 ألف عبوة غذائية – 255660 قطعة متنوعة، وضبط 55 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 84,230 طن "أرز –سكر" – 109660 عبوة زيت تموينى، وضبط 4228 مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت 18٫15 طن – 765 قطعة.

حجب السلع

كما تم ضبط 12 قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت 47٫125 طن- 2840 لتر، وضبط 2510 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية والغير غذائية بمضبوطات بلغت 317٫318 طن – 25920 عبوة – 24699 قطعة، وضبط 252 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 1371 عبوة، وضبط 2 قضية فى مجال البيع بأزيد مواد بناء بمضبوطات بلغت 42 طن، وضبط 114 قضية إستيلاء على الدعم، بمضبوطات أبرزها 437٫568 طن – 215261 لتر – 109300 عبوة - 11932 قطعة –522 أسطوانة سلع مُدعمة متنوعة.

التهرب الضريبي

كما تم ضبط 51 قضية فى مجالات "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى للأقماح المحلية" ضُبط خلالها 39 متهم، و5 مركبات بمضبوطات بلغت 350 طن و99 كيلو جرام أقماح.