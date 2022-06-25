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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /706862/الرئيس-السيسي-يودع-أمير-قطر-تميم-بن-حمد-آل-ثاني-في-ختام-زيارته-لمصر

ودع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في ختام زيارته لمصر.

دوت الخليج

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس بمطار القاهرة، أمير دول قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي يحل ضيفًا عزيزًا على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين.

دعوة من الرئيس السيسي

وكان الرئيس السيسي، وجه دعوة من قبل إلى الشيخ تميم بن حمد لزيارة مصر؛ سلمها وزير الخارجية سامح شكري، معربًا عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المُقبلة.

وزيرة الصناعة تلتقي عدد من كبار المسؤولين القطريين

وعقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، منذ عدة أيام، سلسلة لقاءات رسمية مع الوزراء وكبار المسئولين بالحكومة القطرية، حيث عقدت الوزيرة اجتمعت مع أحمد بن محمد السيد وزير الدولة القطري للمناطق الحرة تناولت استعراض مقومات وإمكانيات المناطق الحرة بالبلدين والفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية المتاحة بها، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في هذا الصدد وذلك في إطار زيارتها الحالية للعاصمة القطرية الدوحة.