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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /706861/الداخلية-في-أسبوع-ضبط-255-ألف-لتر-بترول-قبل-بيعها-في-السوق-السوداء-و440-طن-مواد-غذائية

شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وذلك في فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

القضايا التموينية

حيث أسفرت الحملات في مجال القضايا التموينية عن ضبط 27 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 551 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 74385جنيه، وضبط 14 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 255211 لتر لبيعها فى السوق السوداء، وضبط 10269 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 2023٫923 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 255 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات بلغت 375٫461 طن- 114299 ألف عبوة غذائية – 255660 قطعة متنوعة، وضبط 55 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 84,230 طن "أرز –سكر" – 109660 عبوة زيت تموينى، وضبط 4228 مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت 18٫15 طن – 765 قطعة.

حجب السلع

كما تم ضبط 12 قضية فى مجال حجب السلع الإستراتيجية بمضبوطات بلغت 47٫125 طن- 2840 لتر، وضبط 2510 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية والغير غذائية بمضبوطات بلغت 317٫318 طن – 25920 عبوة – 24699 قطعة، وضبط 252 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت 1371 عبوة، وضبط 2 قضية فى مجال البيع بأزيد مواد بناء بمضبوطات بلغت 42 طن، وضبط 114 قضية إستيلاء على الدعم، بمضبوطات أبرزها 437٫568 طن – 215261 لتر – 109300 عبوة - 11932 قطعة –522 أسطوانة سلع مُدعمة متنوعة.

كما تم ضبط 51 قضية فى مجالات "التهريب خارج منظومة القمح – خلط القمح المحلى بالمستورد – التخزين الخارجى للأقماح المحلية" ضُبط خلالها 39 متهم، و5 مركبات بمضبوطات بلغت 350 طن و99 كيلو جرام أقماح.

التهرب الضريبي

حيث أسفرت الحملات عن ضبط 1319 قضية فى مجال التهرب الضريبى، عبارة عن ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين بمبالغ مالية بلغت 2 مليار و313 مليون و601 ألف و131 جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6 مليون و857 ألف و786 جنيه.

التشكيلات العصابية

و أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق العديد النتائج الإيجابية التالية فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعةفتم ضبط 8 تشكيلات عصابية ضموا30 متهم إعترفوا بإرتكاب 44 حادث سرقة متنوع، وضبط 119 قضية أحداث، ووضبط 4 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض94 حادث متنوع، أبرزهم قتل - سرقة بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 124 متهماً.

تنفيذ الأحكام

وفى مجال تنفيذ الأحكامتم تنفيذ 457375 حكم قضائى ، عبارة عن 1644 حكم جناية، و168013 حكم حبس، و224296 حكم غرامة، و63422 مخالفة.