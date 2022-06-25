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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /706860/ولا-تقتلوا-أنفسكم-الأزهر-يدشن-حملة-ضد-الانتحار

دشن الأزهر الشريف حملة ضد الانتحار، في محاولة لبثت روح التفاؤول والإيمان عند الشباب، والتخلص من التفكير السلبي واليأس والقنوط، وذلك على خلفية عدد من حالات الانتحار خلال الفترة الماضية، وآخرها إلقاء شاب نفسه من أعلى برج القاهرة، وآخر من أعلى كوبري جامعة المنصورة.

دوت الخليج

ونشرت الصفحة الرسيمة للأزهر الشريف على "فيس بوك"، رسالة أمل للشباب،وتحذيرهم من الانتحار، مستشهدة بقوله الله عز وجل: " وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا".

ودشن الأزهر هاشتاج #لا_للانتحار و #لا_تيأس.

وكان مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، قد أطلق منذ فترة؛ لسماع الشباب، وتقديم الدعم النفسي لهم والتواصل البناء معهم، بما يعينهم على حل مشكلاتهم وتجاوز تحدياتهم.

كما يجيب المركز عن أسئلة الجمهور على مدار الساعة، من خلال الهاتف أو الرسائل النصّية ويقدِّم باقة علمية متنوعة من الرسائل والحملات التوعوية، والإرشادات الفقهية، والنسائم الدعوية، والدورات التدريبية؛ في إطار سعيه الدؤوب لضبط الفتوى، ونشر الوعي المجتمعي الصحيح، وتأهيل المقبلين على الزواج، ولم شمل الأسرة المصرية.

الأزهر يدشن حملة ضد الانتحار

يمكنكم التواصل مع الأزهر عبر:

- صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على فيس بوك - ال موقعنا الإلكتروني - صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على تويتر

- صفحة مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية على انستجرام

- تطبيق الفتاوى لخاص بالمركز

- رابط تسجيل وحدة لم الشمل

- رابط التسجيل في دورات تأهيل المقبلين على الزواج

كما يتم استقبال أسئلتكم واستفساراتكم على هاتف رقم: 19906 بسعر المكالمة العادية، في أوقات العمل الرسمية، وعبر رسائل فيس بوك الخاصة على مدار الساعة.