أخبار مصرية

ننشر صور استقبال الرئيس السيسي لأمير قطر بقصر الاتحادية

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إسراء الطنطاوي 0 تبليغ

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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /706857/ننشر-صور-استقبال-الرئيس-السيسي-لأمير-قطر-بقصر-الاتحادية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ قليل، الشيخ تميم بم حمد آل ثاني، أمير دول قطر، بقصر الاتحادية، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية وتم عزف السلام الجمهوري للبلدين.

وينشر موقع دوت الخليج صور الاستقبال الرسمية 

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الرئيس السيسي يستقبل أمير دولة قطر

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس بمطار القاهرة، أمير دول قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي يحل ضيفًا عزيزًا على مصر في زيارة رسمية تستغرق يومين.

دعوة من الرئيس السيسي

وكان الرئيس السيسي، وجه دعوة من قبل إلى الشيخ تميم بن حمد لزيارة مصر؛ سلمها وزير الخارجية سامح شكري، معربًا عن أهمية مواصلة التشاور والعمل من أجل دفع العلاقات بين البلدين الشقيقين خلال المرحلة المُقبلة.

وزيرة الصناعة تلتقي عدد من كبار المسؤولين القطريين

وعقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، منذ عدة أيام، سلسلة لقاءات رسمية مع الوزراء وكبار المسئولين بالحكومة القطرية، حيث عقدت الوزيرة اجتمعت مع أحمد بن محمد السيد وزير الدولة القطري للمناطق الحرة تناولت استعراض مقومات وإمكانيات المناطق الحرة بالبلدين والفرص الاستثمارية والمزايا الاستثنائية المتاحة بها، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في هذا الصدد وذلك  في إطار زيارتها الحالية للعاصمة القطرية الدوحة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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