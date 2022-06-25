ريم مصطفى تنتهي من تصوير مسلسل دوبامين

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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - انتهت الفنانة ريم مصطفى من تصوير مشاهدها بمسلسل دوبامين، المكون من 15 حلقة، والذى صورت منه المشاهد الأولى قبل شهر رمضان الماضى.

دوت الخليج يرصد انتهاء ريم مصطفى من تصوير دوبامين.

مسلسل دوبامين

وهو تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبدالعزيز ويشارك في بطولته كل من محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، بسنت شوقي، وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

قصة زواج ريم مصطفى

من جانبه، كشفت الفنانة ريم مصطفى عن زواجها وهي في سن الـ 19 عامًا، وانفصالها عن زوجها بعد زواج استمر 10 سنوات وأثمر عن ولدين.

وقالت ريم مصطفى، في حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON: «في حاجات كتير الناس متعرفهاش عني، أنا اتجوزت قبل كده ومطلقة، وعندي ولدين».

وأضافت ريم مصطفى: «اتجوزت صغيرة جدا كان عندي 19 سنة، وكانت تجربة مهمة علمتني إن أهم حاجة إزاي تختاري شريك حياتك، وحظي كويس إن أبو ولادي ابن ناس ومحترم، وتربطني بيه علاقة صداقة واحترام قوية جدا».

وتابعت: «سبب الطلاق إننا كنا مختلفين عن بعض تماما، ونفسي الناس تفهم إن الطلاق مش معناه نفرج الناس علينا»

وروت ريم مصطفى تفاصيل دخولها التمثيل في تصريحاتها بأحد البرامج مع باسل الزارو وقالت: "طول عمري كنت عاوزة أمثل، ومن وأنا صغيرة، ولكن أهلي لم يوافقوا وقتها، ولذلك دخلت إعلام، حتى أكون قريبة من الفن وفى نفس الوقت أنا أحب الميديا، وعندما عدت من دبى، كنت جالسة في عزاء ومعى صديقة لى، قالت لى أن اختها تسألها اذ كنت أريد العمل مذيعة، لأن قناة OSN تطلب مذيعات".

وأضافت:" أنا كنت كل اللي بفكر فيه، إنى أقف قدام الكاميرا، ولكن ذهبت لعمل أوديشن في OSN.

وقدمت ريم مصطفى في رمضان الماضى، مسلسل «suits بالعربي» الذي شاركت في بطولته إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبوضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبدالمجيد وإخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.