النائب أحمد فتحي يهنئ مايا مرسي بعضوية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة.. ويؤكد:  تكليلاً لجهودها المبذولة

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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /706855/النائب-أحمد-فتحي-يهنئ-مايا-مرسي-بعضوية-الأمم-المتحدة-للقضاء-على-التمييز-ضد-المرأة-ويؤكد- تكليلا-لجهودها-المبذولة

هنأ النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة لفوزها المستحق بعضوية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة (السيداو).

دوت الخليج

النائب أحمد فتحي يهنئ مايا مرسي بعضوية الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة

وأكد فتحي، خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن انتخاب الدكتورة مايا مرسي لهذا المنصب جاء تكليلا لجهودها المبذولة في دعم المرأة المصرية في جميع القضايا المختلفة، كما أنها تؤكد على كفاءتها المهنية وخبرتها الدولية التى تتمتع بها.

وأضاف وكيل لجنة التضامن الإجتماعي بمجلس النواب، أن نجاح الدكتورة مايا مرسي يعبر عن قوة مصر على الصعيد الدبلوماسي ويؤكد مكانتها الرفيعة عالمياً ودورها الفاعل والمؤثر بكافة القضايا الأحداث الدولية ولاسيما القضايا التى تخص المرأة.

لجنة السيداو

الجدير بالذكر أن لجنة السيداو هي الآلية الأممية لحقوق الإنسان المكونة من خبراء مستقلين حيث تراقب تنفيذ إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهي تتألف من ٢٣ خبيرًا في مجال حقوق المرأة من جميع أنحاء العالم.