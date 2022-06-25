انت الان تتابع تفاصيل خبر الداخلية في أسبوع.. ضبط 1319 قضية تهرب ضريبي بقيمة ملياري جنيه حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /706854/الداخلية-في-أسبوع-ضبط-1319-قضية-تهرب-ضريبي-بقيمة-ملياري-جنيه

شنت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وذلك في فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

1319 قضية تهرب ضريبي

حيث أسفرت الحملات عن ضبط 1319 قضية فى مجال التهرب الضريبى، عبارة عن ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين بمبالغ مالية بلغت 2 مليار و313 مليون و601 ألف و131 جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6 مليون و857 ألف و786 جنيه.

8 تشكيلات عصابية

و أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق العديد النتائج الإيجابية التالية فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعةفتم ضبط 8 تشكيلات عصابية ضموا30 متهم إعترفوا بإرتكاب 44 حادث سرقة متنوع، وضبط 119 قضية أحداث، ووضبط 4 سيارات مُبلغ بسرقتها، وكشف غموض94 حادث متنوع، أبرزهم قتل - سرقة بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 124 متهماً.

تنفيذ الاحكام

وفى مجال تنفيذ الأحكامتم تنفيذ 457375 حكم قضائى ، عبارة عن 1644 حكم جناية، و168013 حكم حبس، و224296 حكم غرامة، و63422 مخالفة.

كما أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق العديد النتائج الإيجابية التالية فى مجال الأمن العاممنها إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية، السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 99 متهم ، وبحوزتهم 28 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 59 قطعة سلاح أبيض.

وكذلك ضبط 34 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 4094 حكم قضائى متنوع، وضبط 371 قضية متنوعة، وضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 9 متهمين إعترفوا بإرتكاب 3 حوادث.

العناصر الإجرامية

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورةأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط 392 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط – الجيزة - الغربية – الإسكندرية- الدقهلية – المنيا– السويس– القليوبية – المنوفية- سوهاج – كفر الشيخ – الشرقية – بورسعيد – قنا –دمياط– الأقصر– جنوب سيناء- البحرالأحمر– مطروح– الإسماعيلية – الفيوم - الوادى الجديد - البحيرة ، وبحوزتهم 228 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة– كميات من المواد المخدرة المتنوعة، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها سرقة– سلاح – مخدرات – قتل.

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

الأسلحة النارية

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط 736 قطعة سلاح نارى أبرزها 2 رشاش- 66 بندقية آلية - 36 مسدس – 102 بندقية غير مششخنة – 530 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 80 خزينة، وضبط 1132 قطعة سلاح أبيض.