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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /706852/دفاع-الشيوخ-تناقش-اقتراح-النائب-سليمان-الزملوط-بشأن-إسقاط-الجنسية-المصرية-عن-الفنان-عمرو-واكد

تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء أسامة منتصر، اجتماعا غدًا، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سليمان الزملوط بشأن " إسقاط الجنسية المصرية عن الفنان عمرو واكد".

دوت الخليج

عمرو واكد يهين سيدات مصر

وكان قد شن عدد من النواب هجوما عنيفا على الفنان الهارب عمرو واكد، على خلفية تطاوله وإساءته للمرأة المصرية، مؤكدين أن الشخص يثبت كل يوم حقده وكراهيته لمصر وشعبها، ويفتقد للنخوة والشهامة والكرامة.

حيث شارك عمرو واكد الجمهور بتويته عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أهان بها سيدات مصر، اذ جاءت على النحو التالي: “ يقال إن المرأة السيساوية أنثى بميت رجل، أم المرأة السيساوية سيدة بميت رجل انت مين فيهم”.

وأكد عدد من النواب، أنهم سيشكلون فريقا قانونيا بهدف ملاحقة الهارب الأخواني عمرو واكد، ولن اترك حق سيدات مصر، لاسيما وان ما قاله يشكل جريمة أخلاقية قبل ان تكون قانونية، وأن دل فانه يدل على أن انجازات المرأة المصرية فى عهد الرئيس السيسي ونجاح المرأة المصرية الذي هو يعبر بشكل أصيل عن نجاح الدولة، لذا يتعمد أعداء مصر تشويه المرأة والنيل منها بمختلف الطرق، فجماعة الإخوان الإرهابية من أبرز الأمثلة على استغلال المرأة بشكل كبير إذ يستغلونها فى ترويج أفكارهم الهدامة من خلال بعض الجمعيات الخيرية والنسائية.