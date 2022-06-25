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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /706851/الحكومة-الانتهاء-من-1000-مشروع-بالمرحلة-الأولى-لحياة-كريمة-من-أصل-2800

خلال جولته اليوم لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري بمحافظة الغربية، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه الأعمال الجارية في مجمعات الخدمات الزراعية، وخدمات المواطنين، ووحدة الحماية المدنية، بالإضافة إلى مشروع وحدة طب الأسرة والغسيل الكلوي بقرية نهطاي التابعة لمركز زفتى.

دوت الخليج

وخلال تفقد رئيس الوزراء مشروع مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية، أشار اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، إلى أن الجهاز ينفذ نحو 2800 مشروع بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية على مستوى الجمهورية، تم الانتهاء من 1000 وجار استكمال تنفيذ باقي المشروعات.

وأوضح رئيس الجهاز أن نسبة إنجاز الأعمال بمشروع مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية بلغت 100%، موضحا أن المجمع يتوفر به الإمكانات التي تحتاجها منظومة التنمية الزراعية في القرية، ويستهدف المشروع رفع مستوى الخدمات التنموية الريفية وتوفير الخدمات الزراعية للمواطنين بصورة ميسرة ويتكون المشروع، الذي يقع على مساحة 340م2 للدور، من وحدة بيطرية على مساحة 180م2، وجمعية زراعية على مساحة 150م2، فيما يضم الدور الأول مركز إرشاد على مساحة 150م2.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية نهطاي، وفي هذا الإطار، شرح اللواء مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط مكونات المشروع، الذي يقع على مساحة 587 م2 للدور، ويضم الدور الأرضي مركزا تكنولوجيا وعددا من المكاتب الإدارية والخدمية، فيما يتكون الدور الأول من مكاتب للسجل المدني، والشهر العقاري، والخدمات التموينية، بالإضافة إلى الخدمات البريدية، بينما يضم الدور الثاني الوحدة المحلية، والمجلس المحلي، ووحدة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من المكاتب الخدمية.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية نهطاي، حيث أشار رئيس جهاز تعمير الساحل إلى أن المشروع يتم تنفيذه لصالح وزارة الصحة والسكان، ويتكون من 3 أدوار بإجمالي 1990م2، ويشمل الدور الأرضي غرفة تسجيل، وعيادة لمتابعة الحمل، وغرفة قياس مؤشرات الحياة، بجانب صيدلية، وغرفة تطعيمات ومتابعة أطفال، وعيادة للأسنان، وعيادة لطب الأسرة، وإسعافات أولية، مشيرا إلى أن الدور الأول يضم عددا من المعامل للدم، وللطفيليات، وغرف للعينات، والتعقيم والفرز، وعيادة تنظيم أسرة، وعيادة للصحة العامة والتثقيف الصحي، إلى جانب عدد من المكاتب الإدارية، بينما تم تخصيص الدور الثاني كسكن للأطباء وطاقم التمريض، وغيرها.

الحكومة: الانتهاء من 1000 مشروع بالمرحلة الأولى لحياة كريمة من أصل 2800

وعقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء مشروع رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوي بنهطاي، التابعة لمستشفى زفتى العام، الذي تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100%، حيث أشار الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أن الوحدة تضم 25 جهاز غسيل، ووحدة معالجة المياه، إضافة إلى ماكينة ديزل للطوارئ لتفادي حدوث الأعطال وانقطاع التيار الكهربائي، مشيرا إلى أن طاقم الأطباء يتكون من طبيبين، بالإضافة إلى طاقم التمريض.

ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد مشروع إنشاء وحدة الحماية المدنية "نقطة إطفاء نهطاي"، التي من المخطط أن تخدم القرية وتوابعها، وتقع على مساحة 414 مترا مسطحا، ويضم المشروع مبنى هيكليا مكونا من دور أرضي من الخرسانة المسلحة ويحتوي على مكان مخصص لسيارتي إطفاء، فضلا عن غرف للخدمات، والمخازن.