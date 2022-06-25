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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /706841/نوال-الكويتية-تعتذر-عن-حفل-جدة-لهذا-السبب

اعتذرت الفنانة نوال الكويتيه عن حفلها في المملكة العربية السعودية والذى كان من المقرر أن يقام فى 1 يوليو المقبل.

تحيا مصريرصد سبب اعتذار نوال الكويتية عن حفل جدة.

نوال الكويتية تتعرض لوعكة صحية

وقالت نوال في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "جمهوري الحبيب أعتذر منكم لعدم قدرتي على إِقامة حفل جدّة بسبب وعكة صحّية خفيفة أمر بهِا ‏وأرجو تقبّل اِعتذاري واشوفكم على خير وعلى حب".

وتتعاون الفنانة نوال الكويتية، في عمل فنى جديد مع الملحن حامد هاشم، وعبرت نوال عن سعادتها بهذا التعاون لافتة إلى أن العمل يجرى تنفيذه من كلمات مشرف العتابى، ومن توزيع نور هاشم، وتحت إشراف الملحن مشعل العروج .

وأحيت الفنانة نوال الكويتية مؤخرًا، حفلاً غنائيًا فى الكويت، بمناسبة مهرجان هلا فبراير، الأيام الماضية وشاركها في الحفل المطرب فهد الكبيسى، وقدمت نوال باقة من أجمل أغانيها التى تفاعل معها الجمهور.

وأقام موسم الرياض في البوليفارد الرياض بالسعودية عرضًا موسيقيًّا مسرحيًّا بعنوان "ليلة في حب الكويت"، الشهر الماضى وذلك بمشاركة نخبة من نجوم الفن الكويتيين، حيث يشارك كل من نوال الكويتية، نبيل شعيل، عبدالله الرويشد، مطرف المطرف، ومساعد البلوشي، ، في حين يتخلل العرض فاصل مسرحي يشارك فيه كل من الفنانين حياة الفهد، سعد الفرج، وسعاد عبدالله.

ويأتي عرض "ليلة في حب الكويت" ضمن مجموعة عروض تقام ضمن فعاليات موسم الرياض الذي يستضيف كوكبة من نجوم التمثيل من جميع البلدان العربية، إلى جانب العديد من الفعاليات العربية والخليجية والعالمية التي ينظمها الموسم ضمن 7500 يوم فعالية.

معلومات حول نوال الكويتية

نوال الكويتية، مغنية كويتية مواليد عام 1966م.

درست الفنانة نوال في معهد الموسيقى في الكويت ومن خلال المعهد بدأ اختلاطها بالساحة الفنية وعلى أساسه تم ظهور أول ألبوم لها عام 1983م ولانشغاله الكبير بالفن لم تكمل دراستها الجامعية.

شاركت الفنانة نوال بمهرجان الجنادرية عام 1988م وكانت أول امرأة تغني بأوبريت وطني سعودي وتم ترشيحها من قبل الفنان محمد عبده.

تزوجت الفنانة نوال الكويتية من الملحن الكويتي مشعل العروج الذي أشرف على ألبوماتها الغنائية في السنوات الأخيرة وكان لخبر زواجهم ضجة كبير في وسط الإعلام ولها من زوجها فتاة اسمها حنين رزقت بها عام 2010م.