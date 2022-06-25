مصر للطيران للخدمات الجوية تحصل على جائزة دولية

جدة - نرمين السيد - حصلت شركة مصر للطيران للخدمات الجوية على جائزة "تميز خدمة الغذاء" على مختلف رحلاتها، فى استفتاء عام قامت به مجلة "باكس إنترناشيونال" المعنية بشؤون السفر، وخدمات الطيران عالميا والمتخصصة على مدى 29 عاما فى الرصد والتحليل ومتابعة الأداء لمختلف شركات الطيران العالمية فى مجال الخدمات الجوية وجاء فوز مصر للطيران بالجائزة ممثلا عن قارة إفريقيا.





تسلم الجائزة حاتم ممدوح، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، بالإنابة عن الطيار عمرو أبو العينين، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران. وجاء حصول مصر للطيران للخدمات الجوية على الجائزة خلال تمثيل الشركة فى المعرض والمؤتمر الدولى لتموين الرحلات WTCE فى مدينه هامبورج الألمانية فى دورته العاشرة وسط حضور كبير من كبريات شركات الطيران الدوليه، وتعد هذه الجائزة بمثابة إشادة دولية جديدة تضاف إلى سجل الشهادات والجوائز الدولية بالشركة الوطنية، وتماشياً مع استراتيجية الشركة فى تطوير وتحديث خدماتها المقدمة لعملائها وكسب ثقتهم.

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