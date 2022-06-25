سفير مصر بباريس: الاتجار فى الآثار بات أحد أهم مصادر تمويل الإرهاب

جدة - نرمين السيد - شارك علاء يوسف، سفير مصر فى باريس، فى الندوة التى نظمها المكتب المركزى لمكافحة الاتجار فى المقتنيات الفنية التابع لوزارة الداخلية الفرنسية خلال الفترة من 20 إلى 22 يونيو 2022 تحت عنوان "مكافحة الاتجار فى الآثار فى منطقة الشرق الأوسط"، تحت مظلة الرئاسة الفرنسية الحالية للاتحاد الأوروبى، وبمشاركة مسؤولين من جهات إنفاذ الأمن والعدل بدول الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وكندا وعدد من الدول العربية.





وأكد السفير علاء يوسف، خلال كلمته على الأولوية القصوى التى توليها مصر للحفاظ على تراثها التاريخى والثقافى، مستعرضا الأطر القانونية والتشريعية التى سنها المشرع لحماية التراث المصرى من السلب والنهب من خلال تشديد العقوبات على المتورطين فى هذه الجرائم، لا سيما الدستور المصرى والقوانين المختلفة وآخرها رقم 117 لعام 1983 وتعديلاته.

وأوضح أن الاتجار فى الآثار والمقتنيات الفنية بات أحد أهم مصادر تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة، لافتا إلى أهمية تعزيز التعاون الدولى من أجل التصدى للشبكات الإجرامية التى استغلت التحديات الأمنية فى دول الشرق الأوسط لنهب تراثها والاتجار فيه.

كما نوه إلى نجاح مصر فى استعادة العديد من القطع الأثرية بفضل جهودها الحثيثة على الصعيدين الثنائى والمتعدد الأطراف فى إطار اتفاقية اليونسكو لعام 1970.

وأشار إلى المبادرات الفعالة التى أطلقتها تحت مظلة منظمة اليونسكو من خلال حملة لرفع الوعى ضد الاتجار فى المقتنيات الفنية والأثرية، وإطلاق يوم عالمى لمكافحة الإتجار فى الآثار وصياغة مدونة أخلاق لمكافحة هذه الظاهرة فضلا عن برامج لبناء قدرات العاملين فى هذا المجال.

واستعرض السفير علاء يوسف الجهود الوطنية لمكافحة تلك الجريمة بالتنسيق بين الوزارات المعنية، منوها إلى الدور الذى تقوم به وزارة الخارجية ممثلة فى سفاراتها فى الخارج وما تبذله من جهد لتأمين حقوق مصر فى استرداد تراثها المنهوب سواء من خلال التفاوض أو بالاحتكام إلى القضاء، بالإضافة إلى القيام بمتابعة نشاط صالات المزادات والمواقع الإلكترونية والمطالبة بتقديم سندات ملكية القطع المعروضة للتأكد من صحتها.

وأخيرا طالب السفير علاء يوسف الدول المشاركة فى الندوة بالتجاوب مع مطالبات دول الشرق الأوسط وتسهيل إعادة القطع الأثرية المهربة أو المسروقة إلى دولها الأصلية، مؤكدا على أهمية إبرام اتفاقات ثنائية لتعزيز التعاون فى مجال استعادة الآثار المسروقة ومكافحة الاتجار فيها.