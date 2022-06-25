«مصر للطيران» تسير  9 رحلات إلى السعودية لنقل ضيوف الرحمن

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الشركة الوطنية "مصر للطيران"، أنه حرصا على راحة حجاج بيت الله الحرام فى رحلات السفر والعودة من ضيوف الرحمن المسافرين لموسم الحج هذا العام 1443هـ ضرورة تواجدهم بمبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة والمطارات المصرية قبل إقلاع الرحلات بأربع ساعات، وفى رحلات العودة ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة على تذاكر السفر.

كما أكدت مصر للطيران ضروة تقديم نتيجة فحص (PCR) لفيروس كورونا لعينة أخذت خلال 72 ساعة قبل موعد المغادرة للمملكة العربية السعودية والالتزام باتباع الإجراءات الصحية وتقديم الشهادات المطلوبة فى هذا الشأن وارتداء الكمامة فى المطارات وأثناء الرحلة. وشددت الشركة على ضيوف الرحمن فى مرحلة العودة من السعودية بضرورة الالتزام بالمواعيد المدونة على تذاكر السفر والتواجد قبل إقلاع الرحلات بـ8 ساعات بمدينة الحجاج بجدة وقبل الإقلاع بـ6 ساعات بمطار المدينة المنورة. كما تؤكد مصر للطيران أنه طبقا لتعليمات السلطات السعودية ضرورة الالتزام بعدم اصطحاب الأجولة القماشية والزكائب، وتوضح أنه يسمح لضيوف الرحمن بحمل حقيبتين لا يزيد وزن كل منهما عن 23 كجم، وحقيبة يد وزنها 8 كجم وما يزيد على ذلك يتم تحصيل قيمة الوزن الزائد نقدا، ويسمح للحجاج باصطحاب عبوة مياه زمزم المصرح بها من السلطات السعودية (سقيا زمزم) 5 لترات. كما أكدت الشركة لعملائها حجاج بيت الله الحرام التعاون مع موظفى مصر للطيران والسلطات السعودية بمطارى جدة والمدينة المنورة لسرعة إنهاء الإجراءات واتباع التعليمات من أجل راحتهم.

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