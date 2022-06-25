عاجل.. الرئيس السيسى يودع أمير قطر بمطار القاهرة

جدة - نرمين السيد - يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، استقبل أمس الجمعة، أمير قطر، وأجريت اليوم مراسم استقبال رسمية بقصر الاتحادية.

وعقدت مباحثات ثنائية بين الزعيمين تناولت مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، والتباحث حول تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.