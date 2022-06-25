مدبولى يستمع لشرح تفصيلى لمشروعات «حياة كريمة» بقرية نهطاى

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه الأعمال الجارية فى مجمعات الخدمات الزراعية، وخدمات المواطنين، ووحدة الحماية المدنية، بالإضافة إلى مشروع وحدة طب الأسرة والغسيل الكلوى بقرية نهطاى التابعة لمركز زفتى.





وخلال تفقده مشروع مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية، أشار محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إلى أن الجهاز ينفذ نحو 2800 مشروع بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية على مستوى الجمهورية، تم الانتهاء من 1000 وجار استكمال تنفيذ باقى المشروعات.

وأوضح رئيس الجهاز أن نسبة إنجاز الأعمال بمشروع مجمع الخدمات الزراعية والبيطرية بلغت 100%، مضيفا أن المجمع يتوفر به الإمكانات التى تحتاجها منظومة التنمية الزراعية فى القرية، ويستهدف المشروع رفع مستوى الخدمات التنموية الريفية وتوفير الخدمات الزراعية للمواطنين بصورة ميسرة ويتكون المشروع، الذى يقع على مساحة 340م2 للدور، من وحدة بيطرية على مساحة 180م2، وجمعية زراعية على مساحة 150م2، فيما يضم الدور الأول مركز إرشاد على مساحة 150م2.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى مشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية نهطاى، وفى هذا الإطار، شرح مختار حسين، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط، مكونات المشروع، الذى يقع على مساحة 587 م2 للدور، ويضم الدور الأرضى مركزا تكنولوجيا وعددا من المكاتب الإدارية والخدمية، فيما يتكون الدور الأول من مكاتب للسجل المدنى، والشهر العقارى، والخدمات التموينية، بالإضافة إلى الخدمات البريدية، بينما يضم الدور الثانى الوحدة المحلية، والمجلس المحلى، ووحدة التضامن الاجتماعى، إلى جانب عدد من المكاتب الخدمية.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى مشروع إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية نهطاى، حيث أشار رئيس جهاز تعمير الساحل إلى أن المشروع يتم تنفيذه لصالح وزارة الصحة والسكان، ويتكون من 3 أدوار بإجمالى 1990م2، ويشمل الدور الأرضى غرفة تسجيل، وعيادة لمتابعة الحمل، وغرفة قياس مؤشرات الحياة، بجانب صيدلية، وغرفة تطعيمات ومتابعة أطفال، وعيادة للأسنان، وعيادة لطب الأسرة، وإسعافات أولية، مشيرا إلى أن الدور الأول يضم عددا من المعامل للدم، وللطفيليات، وغرف للعينات، والتعقيم والفرز، وعيادة تنظيم أسرة، وعيادة للصحة العامة والتثقيف الصحى، إلى جانب عدد من المكاتب الإدارية، بينما تم تخصيص الدور الثانى كسكن للأطباء وطاقم التمريض، وغيرها.

وعقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء مشروع رفع كفاءة وحدة الغسيل الكلوى بنهطاى، التابعة لمستشفى زفتى العام، الذى تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100%، حيث أشار الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إلى أن الوحدة تضم 25 جهاز غسيل، ووحدة معالجة المياه، إضافة إلى ماكينة ديزل للطوارئ لتفادى حدوث الأعطال وانقطاع التيار الكهربائى، مشيرا إلى أن طاقم الأطباء يتكون من طبيبين، بالإضافة إلى طاقم التمريض.

ثم توجه رئيس الوزراء ومرافقوه لتفقد مشروع إنشاء وحدة الحماية المدنية "نقطة إطفاء نهطاى"، التى من المخطط أن تخدم القرية وتوابعها، وتقع على مساحة 414 مترا مسطحا، ويضم المشروع مبنى هيكليا مكونا من دور أرضى من الخرسانة المسلحة ويحتوى على مكان مخصص لسيارتى إطفاء، فضلا عن غرف للخدمات، والمخازن.