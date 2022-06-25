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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706849/تعرف-على-منافس-الأهلي-في-دور-الـ-16-من-كأس-مصر

أسفرت قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر نسخة 2022، والتي أجريت في الواحدة ظهر اليوم في مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، عن وقوع النادي الأهلي في مواجهة نادي مصر المقاصة في دور الـ 16 من البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكان قد بلغ النادي الأهلي لهذا الدور بعد الفوز على فريق المصري بالسلوم في دور الـ 32 بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء يوم 12 يونيو الجاري.

أما فريق مصر المقاصة فقد تغلب على فريق بني عبيد بنتيجة هدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما دور الـ 32 من البطولة.

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نادي بيراميدز في دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر نسخة 2020/2021، والتي تم تأجيلها بسبب تزاحم المواسم.

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة والنصف مساء غد الأحد الموفق 26 من يونيو الجاري، ويستضيف ستاد القاهرة الدولي هذا اللقاء المرتقب من جانب الجماهير المصرية، وذللك نظراً للطابع الحماسي الذي بات يغلب على لقاءات الفريقين.

مشوار الأهلي في بطولة كأس مصر

وخاض المارد الأحمر مباراتين في بطولة كأس مصر، حيث فاز على فريق المصري بنتيجة هدفين لهدف، سجلهما كلاً من وليد سليمان، والتر بواليا، في دور الـ 32 من البطولة.

أما في دور الـ 16، فقد تفوق الفريق على نادي إنبي بهدف نظيف سجله اللاعب صلاح محسن، وضرب موعداً مع بيراميدز في دور الثمانية من البطولة، وسيلاقي الفائز من هذه المباراة فريق بتروجيت في دور نصف النهائي من البطولة، أما في النهائي فقد تحدد أحد أطراف هذه المباراة وهو نادي الزمالك والذي تمكن من بلوغ هذا الدور بعد الفوز على فريق أسوان، في مباراة نصف النهائي بنتيجة هدفين لهدف .

تشكيل الأهلي المتوقع أمام بيراميدز

وسيدخل المارد الأحمر، هذا اللقاء وسط العديد من الغيابات التي ضربت صفوف الفريق، ومتوقع أن تكون هذه التشكيلة التي اختارها سامي قمصان المدير الفني للنادي، لقيادة الفريق في مباراة بيراميدز:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: كريم فؤاد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، محمدو وحيد.

في الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، محمد مجدي أفشة.

في الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمد شريف.

غيابات الأهلي أمام بيراميدز

أحمد عبد القادر لاعب الفريق، بسبب أثبتت الأشعة تعرضه لمزق، ومن المقرر أن يغيب ثلاثة أسابيع.‏

علي معلول الذي تعرض لشد خفيف في العضلة ‏الأمامية يغيب لمدة 10 أيام. ‏

حمدي فتحي، تعرض لإصابة شد ‏في العضلة الخلفية اليسرى، ويحتاج إلى فترة علاج تتراوح ما بين أسبوع إلى 10 أيام.‏

حسين الشحات ، حيث اشتكى من كدمة في الكاحل الأيسر ووتر ‏أكيلس، ويحتاج إلى فترة علاج تصل إلى أسبوع.‏

فيما أيمن أشرف تعرض لالتهاب في الركبة ويحتاج إلى فترة علاج ، وعلي لطفي ا يعاني من جزع في الرسغ الأيمن.

ويستمر الثنائي عمار حمدي وأكرم توفيق، فى البرامج التأهيلية بعد تعرضهم بقطع فى الرباط الصليبي.