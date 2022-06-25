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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706848/الداخلية-في-أسبوع-مداهمة-السحر-والجمال-وبحيرة-المنزلة-وضبط-500-عنصر-إجرامي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وذلك في فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

مداهمة السحر والجمال وبحيرة المنزلة

حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع عن تحقيق العديد النتائج الإيجابية التالية فى مجال الأمن العاممنها إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية، السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية ضُبط خلالها 99 متهم ، وبحوزتهم 28 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 59 قطعة سلاح أبيض.

وكذلك ضبط 34 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 4094 حكم قضائى متنوع، وضبط 371 قضية متنوعة، وضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 9 متهمين إعترفوا بإرتكاب 3 حوادث.

عناصر ش ديدة الخطورة

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورةأسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط 392 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط – الجيزة - الغربية – الإسكندرية- الدقهلية – المنيا– السويس– القليوبية – المنوفية- سوهاج – كفر الشيخ – الشرقية – بورسعيد – قنا –دمياط– الأقصر– جنوب سيناء- البحرالأحمر– مطروح– الإسماعيلية – الفيوم - الوادى الجديد - البحيرة ، وبحوزتهم 228 قطعة سلاح نارى – كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة– كميات من المواد المخدرة المتنوعة، وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها سرقة– سلاح – مخدرات – قتل.

وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط 736 قطعة سلاح نارى أبرزها 2 رشاش- 66 بندقية آلية - 36 مسدس – 102 بندقية غير مششخنة – 530 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 80 خزينة، وضبط 1132 قطعة سلاح أبيض.

شاب وصديقيه إدعوا اختطافه لخلافات مع والده

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات واقعة اختطاف طالب بمدينة نصر، حيث تبين أن 3 طلاب اختلقوا واقعة اختطاف أحدهم وطلب فدية من والده، وتم ضبطهم بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

بداية الواقعة

تلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا يفيد بورود بلاغ من مواطن قرر تلقيه رسالة صوتية عبر تطبيق الواتس آب من رقم الهاتف الخاص بنجله (طالب ، مقيم بمدينة نصر) يفيد باختطافه ومساومته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

التحريات والمعلومات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين عدم صحة البلاغ، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مكان الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة بشقة كائنة بمنطقة مدينة نصر، وأمكن التوصل إلى أن الشقة خاصة بصديق نجل المبلغ.

ضبط المتهم

تم ضبط المذكور، وبصحبته نجل المبلغ وصديق آخر، طالب، مقيم بمدينة نصر، وأقر نجل المبلغ بأنه نظراً لوجود خلافات بينه ووالده، اختمرت فى ذهنهم فكرة اختلاق الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.