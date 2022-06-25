انت الان تتابع تفاصيل خبر رسمياً.. الزمالك يواجه الإسماعيلي في دور الـ16 من بطولة كأس مصر حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706847/رسميا-الزمالك-يواجه-الإسماعيلي-في-دور-الـ16-من-بطولة-كأس-مصر

إقيمة اليوم السبت، مراسم سحب قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر نسخة 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يواجه نادي الزمالك أمام نظيره الإسماعيلي فى دور ال16من مافسات كأس مصر.

فيما تزال النسخة الماضية من كأس مصر ، حيث من المقرر أن تقام مباراة الأهلى وبيراميدز غداً الأحد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

نتيجة مباراة الزمالك والبنك

الجدير بالذكر أن حقق نادي الزمالك، الفوز أمس الأربعاء، علي نظيره البنك الأهلي بنتيجة 1-2، في المباراة التي أقيمت على على المقاولون العرب، في إطار منافسات بطولة الدوري العام، لتصبح النتيجة 1-2 للفريق الأبيض.

وتقدم البنك الأهلي عن طريق عاصم صلاح من ركلة جزاء احتسبها الحكم محمود البنا، بعد إعاقة لاعب الزمالك عبد جمعة للاعب البنك الأهلي في الدقيقة 53.

ونجح سيف الجزيري الذي دخل بديلا الشوط الثاني، في عودة الزمالك للمبارة مرة أخرى في الدقيقة 71 من عمر المباراة، بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاءتقدم سيف الدين الجزيري لنادي الزمالك في مرمى البنك الأهلي، في الدقيقة 84 من عمر المباراة.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود حمدي "الونش" - محمد طارق - حسام عبد المجيد - عبد الله جمعة خط الوسط: إمام عاشور - محمد أشرف روقا - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمد أوناجم - أحمد سيد زيزو خط الهجوم: أشرف بن شرقي :ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من السيد عطية - إسلام جابر - محمود عبد الرازق شيكابالا - أيمن حفني - يوسف أسامة - سيف جعفر - رزاق سيسيه - سيف الدين الجزيري- عمر السعيد

تشكيل البنك الأهلي

حراسة المرمي: محمود الزنفلي.

خط الدفاع: محمد دبش - أحمد ياسين - عاصم صلاح - أسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمد فتحي - إسحاق يعقوبو - محمود سيد - كريم بامبو - محمد هلال.

خط الهجوم: ناصر منسي.