انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد موقفه الغامض.. برشلونة تُغلق ملف التجديد لـ ديمبلي حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706844/بعد-موقفه-الغامض-برشلونة-تغلق-ملف-التجديد-لـ-ديمبلي

تسرب اليأس لإدارة نادي برشلونة الإسباني، وذلك بعد عدم اتخاذ قرار واضح من قبل اللاعب الفرنسي عثمان ديمبلي، والذي ينتهي تعاقده بنهاية يونيو الجاري، ولم يعطي اللاعب موافقته أو رفضه في أمر تجديده لنادي برشلونة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية على ، أن إدارة النادي الكتالوني قررت إغلاق ملف التفاوض مع ديمبلي، بسبب رفض الأخير إعطاء رأي بين وصريح سواء برغبته في استكمال مشواره مع النادي أو الرحيل عنه بعد نهاية تعاقده.

وفقد المدير الرياضي بالنادي ماتيو أليماني، الأمل في تجديد اللاعب لتعاقده مع النادي الإسباني، خاصة وأنه كان هناك تحرك من جانب إدارتي مانشستر يونايتد وكذلك باريس سان جيرمان، هذا بعيداً عن نادي تشيلسي والذي دخل في الصورة بشكال أقوى للتعاقد مع الدولي الفرنسي.

وهناك حالة من الانقسام تشوب إدارة نادي برشلونة، فهناك بعض الآراء ترى أن النادي لابد وأن يجدد تعاقده مع عثمان ديمبلي، ويقابل هذا الرأي رأي آخر، وهو أنه ليس من الضروري تجديد عقد ديمبلي، خاصة وأنه قد أخبر تشافي انه سيرحل عن الفريق بنسبة كبيرة خلال الميركلتو الصيفي الجاري.

ويسعى فريق برشلونة، لتجديد عقد اللاعب، الذي ينتهي تعاقده بنهاية الشهر الجاري، حيث بدأ ديمبلي في البحث عن نادِ آخر ليكون وجهته بعد أن يغادر برشلونة، الذي طلب منه مدة حتى يسوي أموره ويقوم بتجديد تعاقده خلال المرحلة المقبلة.

وبحسب ما جاء في تقارير سكاي سبورتس الإنجليزية، فا ديمبلي ، قد ينتقل إلى أي من ( تشيلسي، بايرن ميونخ، أو باريس سان جيرمان)، ولكن اللاعب لم يحدد إلى الآن وجهته بعد، ولم يتخذ قراراً نهائياً بمغادرة فريق البلوجرانا أيضاً.

وأكدت التقارير الإنجيليزية، على أن إصرارا تشافي المدير الفني للنادي الكتالوني، وراء محاولات إدارة برشلونة في حل أمورها المالية حتى يتثنى لها التجديد لديمبلي، حيث وضع المدير الفني لبرشلونة، التجديد للاعب الفرنسي على رأس أولوياته خال الموسم المقبل.

ويعاني برشلونة مع قواعد اللعب المالي النظيف، والذي يحكمه ويمنعه من قيد بعض الصفقات التي أجراها خلال الموسم الجاري مثل المدافع الدنماركي كريستينسن، والمهاجم الإيفواري فرانك كيسي.

موقف برشلونة في بطولات العام الماضي

ويأمل فريق برشلونة في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق، حتى لا يعاني مثلما عانى الموسم الماضي، والذي خرج منه بصفر بطولات، فقد احتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني خلف البطل ريال مدريد، كما أنه ودع بطولة دور أبطال أوروبا، بعد الفشل في التأهل من دور المجموعات، وعمق فريق فرانكفورت جروج البلوجرانا، بعدما نجح في إقصائه من دور الثمانية من بطولة الدوري الأوروبي، لذا انتهى برشلونة بموسم صفري، ويسعى في تقديم موسم مميز تحت قيادة المدير الفني الإسباني واللاعب السابق بالفريق تشافي هيرنانديز.