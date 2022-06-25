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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706843/هل-يلتقي-الأهلي-والزمالك-فى-نهائي-بطولة-كأس-مصر-تفاصيل

تقام اليوم السبت، سحب قرعة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر نسخة 2022، وذلك في مقر اتحاد الكرة المصري، وفي حضور ممثلين عن الأندية الـ 16 التي صعدت لهذا الدور.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما أوضح أن تم عمل القرعة بحيث لا يلتقي الأهلي والزمالك الا في المباراة النهائية اذا فازوا في كل مبارياتهم.

ويأمل المارد الأحمر تحت قيادة المدير الفني المؤقت سامي قمصان، لتذوق طعم الفوز على فريق بيراميدز، في بطولة كأس مصر، فيما يطمح الفريق السماوي تحت قيادة الفرنسي تاكياس جونياس، لرد اعتباره من هزيمته في لقاء الدوري بنتيجة 3 أهداف نظيفة، لذا متوقع أن تشهد هذه المباراة على نِدية وحماس ومتعة كبيرة بين لاعبي الفريقين.

تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في كأس مصر

ولم يتلاقى الفريقيان كثيراً في بطولة كأس مصر، حيث كانت أغلب مواجهاتهم في الدوري المصري، فقد تقابل الأهلي مع بيراميدز في كأس مصر في مناسبتين فقط، وكانت الغلبة لصالح بيراميدز في المواجهتين.

تقابل الأهلي أمام بيراميدز بمسماه القديم ( الأسيوطي)، وحقق الفريق الفوز بنتيجة هدف دون رد، في دور ربع النهائي من نسخة 2018.

وفي مباراة عام 2019، وبالتحديد في دور الـ 16 من البطولة، تمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز بهدف إيريك تراوري، وصعد لدور ربع النهائي ومنه استكمل مشوار البطولة حتى النهائي الذي خسره أمام الزمالك بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد.

ويتطلع المارد الأحمر لتذزق طعم الفوز على بيراميدز في كأس مصر، وتلقينهم خسارة مبرحة في البطولة الأعرق في تاريخ الكرة المصرية، والتي يستحوذ عليها الأهلي بتحقيقه 37 مرة، كان آخرها عام 2020، بالفوز بركلات الترجيح أمام طلائع الجيش في المباراة النهائية.