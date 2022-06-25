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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706842/شباب-النواب-تطالب-بسرعة-إنهاء-تراخيص-مشروع-نادي-المريخ-الاستثماري-وتنجح-في-تغيير-نجيلة-الملعب

تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين ،استاد المريخ البورسعيدي واستمعت للمشاكل التي تواجه مجلس إداراته، الذين طالبوا باستبدال النحيل الصناعي المخصص في الخطة الي نجيل طبيعي ، فضلا عن انهاء رخصة اقامة مشروع استثماري علي قطعة أرض تابعة للنادي لتقليل الأعباء المالية .

دوت الخليج

شباب النواب تطالب بسرعة إنهاء تراخيص مشروع نادي المريخ الاستثماري

من جانبه أكد الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، أن نادي المريخ البورسعيدي، هو القلعة الرياضية الثانية في المخالطة بعد النادي المصري ، مشيرا الي أنه تواصل مع الدكتور أشوف صبحي ، وزير الشباب وطرح عليه مشكلة استبدال النحيل الصناعي بالنجيل الطبيعي، معلنا موافقة الوزير علي طلبه .

كما وجه رئيس لجنة الشباب مسئولي محافظة بورسعيد، بضرورة الانتهاء من منح النادي المريخ رخصة البناء علي الأرض خاصة ان الدولة تدعم الاستثمار الرياضي من أجل النهوض بالأندية الرياضية وتوفير مصادر دخل لها .

وطالب رئيس لجنة الشباب، من وكيل وزارة الشباب ببورسعيد، بتخصيص كشافات الاضاءة التي كانت موجودة باستاد المصري الذي تم هدمه لصالح استاد المريخ خاصة انه مطلب جماهيري للعمل علي توفير الاضاءة اللازمة لملعب الكرة .

ويضم وفد اللجنة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة والنائب سامر التلاوي وكيل اللجنة واللواء ثروت سويلم والنائب حازم امام أمين سر اللجنة والنواب درويش مرعي ومحمد لبيب واسامة عبدالعاطي وخالد بدوي ، وأية مدني وولاء عبدالفتاح واحمد مصطفي و سلمي مراد وابراهيم عبداللطيف امين اللجنة وعاطف مرعي وحمدي خيري من الامانة الفنية