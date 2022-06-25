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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706840/لطلب-فدية--شاب-وصديقيه-إدعوا-اختطافه-لخلافات-مع-والده

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف ملابسات واقعة اختطاف طالب بمدينة نصر، حيث تبين أن 3 طلاب اختلقوا واقعة اختطاف أحدهم وطلب فدية من والده، وتم ضبطهم بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، وتولت النيابة التحقيق.

بداية الواقعة

تلقى اللواء علاء بشندي، مدير عمليات مباحث القاهرة، إخطارا يفيد بورود بلاغ من مواطن قرر تلقيه رسالة صوتية عبر تطبيق الواتس آب من رقم الهاتف الخاص بنجله (طالب ، مقيم بمدينة نصر) يفيد باختطافه ومساومته على دفع مبلغ مالى نظير إطلاق سراحه.

التحريات والمعلومات

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين عدم صحة البلاغ، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تم تحديد مكان الهاتف المحمول المستخدم فى الواقعة بشقة كائنة بمنطقة مدينة نصر، وأمكن التوصل إلى أن الشقة خاصة بصديق نجل المبلغ.

ضبط المتهم

تم ضبط المذكور، وبصحبته نجل المبلغ وصديق آخر، طالب، مقيم بمدينة نصر، وأقر نجل المبلغ بأنه نظراً لوجود خلافات بينه ووالده، اختمرت فى ذهنهم فكرة اختلاق الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط نصاب الإنترنت لإحتياله على المواطنين عبر تطبيق إلكتروني

وجهت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإحتيال عبر شبكة الإنترنت، ونجحت في القبض على .

المعلومات والتحريات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض المواطنين لعمليات نصب وإحتيال إلكترونى والإستيلاء على أموالهم وتهريبها خارج البلاد من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة وتم الترويج له عبر مجموعة من الفيديوهات والمنشورات تشرح كيفية حصول المشتركين عبر شبكة الإنترنت على أرباح من ذات التطبيق، وذلك بعد سدادهم رسوم إشتراك حتى يتم الإشتراك فى التطبيق المشار إليه وإيهامهم بتحقيق أرباح يومية أضعاف ما تم سداده منهم مقابل تكليفهم بأعمال صوريه بسيطة عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

إغلاق التطبيق

وعقب ذلك تم إغلاق التطبيق على شبكة الإنترنت والتوقف عن سداد الأرباح للمشتركين والإستيلاء على أصل المبالغ الخاصة بهم .

فريق بحث وضبط المتهم

تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده إلى تحديد مستخدم الهاتف المحمول المحول إليه قيمة إشتراكات المجنى عليهم (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة القاهرة) ، حيث يقوم الأخير بإعتباره وكيلاً للتطبيق للتسويق بحث المواطنين على الإشتراك به مقابل حصوله على نسبة مئوية من الأموال التى تم الإستيلاء عليها من المجنى عليهم، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (24 شريحة هاتف محمول مفعلة ومربوطة بمحافظ مالية إلكترونية وذلك لتلقى الإيداعات من المواطنين المشتركين والإتصال بالضحايا – 2 هاتف محمول – مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) .

اعتراف المتهم

وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه الإجرامى، وأنه قام بتفعيل خطوط الهواتف المحمولة وإنشاء حوافظ مالية إلكترونية عليها حتى يتم تحويل أموال المشتركين عليها، والذى يتولى بدوره تحويلها لوكلاء آخرين خارج البلاد بإحدى الدول دون معرفة شخصيتهم الحقيقية ، وأن التواصل معهم من خلال أحد التطبيقات .

قيمة المبالغ

قدرت المبالغ المستولى عليها من المواطنين بحوالى 5,1 ملايين جنيه، زتم إتخاذ الإجراءات القانونية.