انت الان تتابع تفاصيل خبر تطورات في قضية جوني ديب وآمبر هيرد.. إفلاس وفشل مفاوضات حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706838/تطورات-في-قضية-جوني-ديب-وآمبر-هيرد-إفلاس-وفشل-مفاوضات

دوت الخليج يرصد تطورات جديدة في قضية جوني ديب وآمبر هيرد

تطورات قضية جوني ديب وآمبر هيرد

فشل محامو جوني ديب وآمبر هيرد مؤخرًا في التوصل لاتفاق فيما يتعلق بتخفيض مبالغ التعويض التي تدين بها الممثلة الأمريكية لزوجها السابق جوني ديب.

ويأتي ذلك بعد محاكمة تشهير استمرت 6 أسابيع وانتهت في وقت سابق من يونيو بالإضافة إلى عدم وصولهم إلى تسوية في اللحظة الأخيرة ومن المتوقع أن تكون هناك عملية استئناف مكلفة وطويلة.

ويشار أنه خلال جلسة الاستماع، قال القاضي: في حال استئناف آمبر هيرد الحكم، فيجب عليها دفع ضمان بالمبلغ الكامل للتعويض البالغ 10.35 مليون دولار أثناء انتظار الاستئناف.

محامو جوني ديب وآمبر هيرد

وستحتاج أيضًا إلى إضافة 480 ألف دولار إضافية في مدفوعات الفائدة، وأصدر القاضي في المحاكمة أمرًا كتابيًا، بدفع 10.35 مليون دولار لـ جوني ديب لإلحاق الضرر بسمعته من خلال وصف نفسها بأنها ضحية عنف منزلي في مقال رأي.

وسجلت القاضية بيني أزكاريت، الحكم في سجل المحكمة بعد جلسة استماع شكلية وقصيرة في محكمة مقاطعة فيرفاكس.

وستنتقل القضية إلى محكمة الاستئناف في فرجينيا، في غضون ثلاثة أسابيع، حيث سيكون أمام الطرفين 30 يومًا لتقديم إشعار استئناف خاصة بعدما قالت «هيرد» إنها تخطط لاستئناف الحكم وهي تتأرجح على شفا الإفلاس.

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واعترفت آمبر هيرد خلال محاميها بأنها لا تستطيع تحمل 8.3 مليون دولار كتعويضات مُنحت لــ جوني ديب، وزعم مصدر للصحف الأجنبية أن الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا، محطمة لأنها تعتبر مسيرتها المهنية في هوليوود انتهت وليس لديها ما تخسره.

ومن جانبه قال متحدث باسم الممثلة العالمية آمبر هيرد: "كما تم التوضيح أمس في جلسات الاستماع، أنت لا تطلب العفو إذا كنت بريئا. ولا تحجم عن الطعن إذا كنت تعرف أنك على حق".