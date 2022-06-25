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القاهرة في السبت 25 يونيو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /706837/طلاب-مدارس-المكفوفين-بالثانوية-العامة-يؤدون-امتحان -اللغة-العربية-ورقة-أولى

قال بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه أدى صباح اليوم السبت، طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة العربية (ورقة أولى) في ثالث أيام امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022.

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وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

وشدد نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين على مديري المديريات التعليمية بتنفيذ الخطاب الخاص بتنبيهات امتحانات الثانوية العامة الذى وجهته الوزارة للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، إضافة إلى التأكد من وصول كتيب المفاهيم إلى لجان السير.

الامتحانات تسير بشكل جيد

وقال الدكتور رضا حجازي، إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة لمدارس المكفوفين مؤمنه بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأضاف الدكتور رضا حجازي، أنه قد سارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثالث بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وفي السياق، قامت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم، بمتابعة سير الامتحان بالمحافظات التي يوجد بها لجان سير مكفوفين، ولم تتلقى أي ملاحظات.

جدير بالذكر أن يوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 سوف يقوم طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية بأداء الامتحان في مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة اللغة العربية (ورقة ثانية)، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) الامتحان في مادتى "اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية)".

انطلقت الاثنين 20 يونيو، امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، حيث أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب/طالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية.